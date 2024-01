Vous avez envie d’exercer un métier bien payé pour améliorer votre vie ? Découvrez le classement des métiers les mieux payés en 2023.

Quelques mots sur l’évolution des salaires en France depuis 1950

Une calculatrice où le mot « salaire » apparaît sur son écran. Credit : Life Background

Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) naît le 11 février 1950. À cette époque, le salaire minimum perçu par un employé est fixé à 21 euros brut par mois. En 1957, le SMIG augmente de 7 % afin de compenser la hausse des prix à la consommation provoquée par les différentes guerres dans le monde.

Le 2 janvier 1970, l’acronyme « SMIG » est remplacé par « SMIC » qui veut dire salaire minimum interprofessionnel de croissance. En quelques années, il connaît une croissance de 35 %.

En 1998, suite à la « réforme des 35 heures », le SMIC augmente de 11 % en France. Entre 1998 et 2005, cette hausse de salaire s’étale sur 5 ans. En 2005, le SMIC devient unique, et est fixé à 1 186 euros bruts par mois. Depuis 2006, le salaire minimum interprofessionnel de croissance des Français a connu plusieurs hausses.

En 2018, le SMIC mensuel brut en France passe à 1525 euros. En 2022, d’après L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), les augmentations de salaire en moyenne sont de 5,2 %. Pour l’année 2023, elles sont de 5 %. Ces augmentations compensent surtout une hausse des prix à la consommation.

Quels métiers exercer si vous êtes sans diplôme?

Des personnes sans diplôme à la recherche de travail. Credit : ValeriyLebedev

Vous n’avez pas de diplôme, mais souhaitez trouver un travail qui paie bien ? Voici quelques options de carrière lucratives que vous soyez passionné par les métiers du commerce, les métiers techniques ou les métiers manuels.

Plombier

Un plombier en train de réparer l’évier d’une cuisine. Credit : summerphotos

Le plombier n’est pas uniquement la personne sollicitée en cas de fuite d’eau. Véritable pro de la plomberie, ce professionnel est également capable de mettre en place le système de chauffage ou les sanitaires. Il s’occupe aussi de la pose des saunas et piscines. Pour exercer le métier de plombier, un BEP ou un CAP suffit.

Notez qu’un plombier justifiant de plusieurs années d’expérience peut gagner entre 2000 et 2500 euros bruts par mois. S’il travaille pour son propre compte, ce professionnel peut percevoir une rémunération moyenne oscillant entre 3000 et 5000 euros bruts par mois.

Camionneur

Un camionneur prenant la pause devant son véhicule. Credit : 1933bkk

Le métier de camionneur ou chauffeur routier paie bien. Ne demandant pas de diplôme universitaire, il ne nécessite que :

Un permis « C » ou poids lourds ;

Un permis « EC » ou super-lourds ;

Une formation initiale minimale obligatoire marchandises ou FIMO marchandises.

En tant que salarié au sein d’une entreprise, le camionneur débutant gagne 1600 euros bruts par mois. Avec les primes, cette rémunération peut augmenter jusqu’à 2000 euros bruts par mois. Avec l’ancienneté, les camionneurs peuvent être rémunérés 3000 euros bruts par mois.

Outre les deux métiers cités préalablement, les professions suivantes intègrent la liste de celles qui ne nécessitent pas d’être diplômé :

Barmaid ;

Coach sportif ;

Pilote de drones ;

Convoyeur de fonds ;

Boulanger ;

Influenceur(se) sur les réseaux sociaux ;

Conducteur de train.

Les métiers bien payés avec une formation courte ou un bac?

Un groupe de jeunes en formation. Credit : paulprescott 72

Vous voulez exercer un métier qui promet un salaire important ? Seulement, vous n’avez pas fait des études supérieures ? Pas de panique ! Ci-après, dévouvrez des métiers qui paient bien même si vous ne possédez qu’un diplôme niveau bac :

Garde du corps ;

Soudeur sous-marin ;

Aide-soignant ;

Maçon ;

Métallier serrurier.

Par ailleurs, il est tout à fait possible d’exercer un métier bien payé après avoir suivi une formation courte où le salaire moyen peut évoluer entre 2100 et 3500 euros bruts par mois. Ci-après une sélection des emplois offrant une excellente rémunération même avec une formation courte :

Sophrologue ;

Assistante maternelle ;

Mandataire immobilier ;

Bon à savoir : actuellement, il est tout à fait possible de financer une formation à distance grâce au compte personnel de formation ou CPF. Anciennement nommée droit individuel à la formation ou DIF, cette aide financière est attribuée à toutes les personnes salariées âgées de plus de 16 ans et travaillant en France. En outre, toutes les formations à distance finançables grâce au CPF sont accessibles tous les ans. Elles sont flexibles et s’adaptent aux rythmes de chaque salarié souhaitant se former à distance.

Quels sont les métiers bien payés avec un bac + 2 ou un bac + 3 ?

Une étudiante portant son sac à dos. Credit : Evheniia Vasylenko

Avec un bac +2, un bac +3 ou 4, vous pouvez exercer un métier qui paie bien, tels qu’agent immobilier, diagnostiqueur immobilier ou chauffeur VTC.

Agent Immobilier

Un agent immobilier en plein travail. Credit : Lordn

L’agent immobilier a pour mission de gérer l’achat, la location ou la vente de biens immobiliers (immeubles de bureau, appartements, maisons…). Ce professionnel procède également aux transactions d’achat, d’échange, de vente, de location ou de sous-location de fonds de commerce. Pour exercer ce métier, un diplôme niveau bac + 2 ou bac + 3 est requis. D’autres options permettent aussi d’accéder à cette profession qui offre une excellente rémunération :

Justifier de 3 ou 4 ans d’expérience professionnelle salariée probante ;

Effectuer une VAE ou validation des acquis de l’expérience ;

Compléter sa formation initiale d’agent immobilier menant à un diplôme type BTS.

Le salaire d’un agent immobilier est compris entre 3000 et 3 500 euros bruts par mois.

Diagnostiqueur immobilier

Un homme qui observe des maquettes de maison. Credit : years

Métier récent, le diagnostiqueur immobilier a pour rôle d’intervenir avant la location ou l’achat d’un logement afin d’en déterminer l’état. Après le bac, pour devenir diagnostiqueur, il faut posséder :

Un BTS professions immobilières ;

Un BUT génie civil-construction durable ;

Une licence pro en métiers du BTP

Pour les niveaux bac + 2 ou bac +3, vous pourrez vous orienter vers un BTS Bâtiment, un BTS professions immobilières ou un BUT métiers de la transition et de l’efficacité énergétiques (parcours exploitation des installations énergétiques pour le bâtiment et l’industrie).

Aujourd’hui, le secteur de l’immobilier évolue constamment. Ainsi, pour mener à bien son travail, le diagnostiqueur immobilier a intérêt à suivre une formation en diagnostic immobilier à distance. À l’issue de ce type de formation, le professionnel gagnera en expertise et en efficacité. Il peut également s’adapter à ses contraintes personnelles et professionnelles.

Le salaire d'un diagnostiqueur immobilier gravite autour de 2 300 à 2 700 euros bruts mensuellement.

Chauffeur VTC

Un chauffeur VTC avec une cliente. Credit : Liudmila Chernetska

Le chauffeur de VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) se charge de transporter les particuliers à l’occasion de leurs déplacements professionnels ou personnels. L’exercice de ce métier est régi par la loi. Le salaire brut mensuel d’un chauffeur VTC est de 1800 euros bruts.

Pour devenir chauffeur VTC, vous pouvez suivre une formation de 30 heures à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du lieu de votre domicile. À défaut de suivre ce stage, vous pouvez accéder au poste de chauffeur VTC si vous êtes titulaire d’un bac + 2 en gestion et avez cotisé à une caisse de retraite. Vous devez aussi être immatriculé au Répertoire des Métiers et posséder un brevet de secourisme (formation PSC1).

Secteur de la finance : métiers bien payés avec un bac + 5

Un homme travaillant dans le secteur de la finance. Credit : champpixs

Les métiers bien payés avec un diplôme niveau bac +5 dans le secteur de la finance sont nombreux. Ci-après quelques exemples.

Directeur Administratif Financier ou DAF

Un DAF dans son bureau. Credit : Liubomyr Vorona

Le DAF a pour tâche d’optimiser le développement stratégique de l’entreprise dans laquelle il travaille. Les étudiants possédant un Master niveau bac + 5 en gestion, en économie ou en finance peuvent exercer ce métier. Un Master professionnel comptabilité contrôle Audit ou CCA complété par une expérience professionnelle probante permettent aussi d’accéder au poste de Directeur Administrateur Financier. Il en va de même pour le diplôme supérieur de comptabilité et gestion ou DSCG.

À savoir que le métier de DAF figure parmi les professions les mieux payées en 2023. En effet, un profil en début de carrière peut percevoir entre 62 000 et 71 000 euros bruts par an. D’autre part, un profil senior est susceptible de gagner en moyenne 122 000 euros bruts par an.

Contrôleur financier

Un contrôleur financier devant son ordinateur. Credit : Parradee Kietsirikul

Ce professionnel a pour mission de superviser tout l’aspect financier et comptable d’une entreprise. Pour devenir contrôleur financier, vous devez posséder un diplôme de niveau bac + 5, mention gestion-finance avec plusieurs années d’expérience. Le salaire d’un contrôle financier dépend de plusieurs critères, à savoir :

Son expérience professionnelle ;

La formation qu’il a suivie ;

Le secteur d’activité, la taille, la location de l’entreprise qui l’embauche.

Sur le reste du territoire français, les salaires plus importants sont perçus dans les grandes villes, entre autres à Paris. Les profils en début de carrière y gagnent 4000 euros bruts par mois. Concernant les profils justifiant plusieurs années d’expérience, la rémunération est de 8000 euros bruts mensuels.

Métier qui paie bien en 2023 : qu’est-ce qu’un CTO?

Le mot « CTO » écrit sur des cubes en bois. Credit : Nastassia Samal

Le Chief Technical Officier ou CTO s’occupe de la stratégie technique et du déploiement des solutions technologies dans l’entreprise. Au minimum, ce professionnel doit posséder un bac + 5 en informatique ou en école d’ingénieur. Il doit également justifier d’une première expérience en gestion de projets informatiques.

À savoir que le CTO peut évoluer vers le poste de Chef de Produit Logiciel ou de Directeur des Systèmes d’Information ou DSI. En fonction de son expérience professionnelle, de la taille de l’entreprise dans laquelle il travaille, un Chief Technical Officier en début de carrière touche en moyenne un salaire de 4000 euros bruts par mois. Le CTO confirmé justifiant de plusieurs années d’expérience, quant à lui, peut gagner jusqu’à 8000 euros bruts par mois.

Les métiers dans la Tech qui paient bien en 2023

Des personnes travaillant dans le secteur de la Tech. Credit : gorodenkoff

Nécessitant des compétences spécialisées et une expertise approfondie en technologie de pointe, les métiers de la Tech offrent généralement une rémunération attractive. La liste suivante présente certains des métiers du digital qui paient bien.

Community Manager

Vue conceptuelle du terme « Community Manager ». Credit : pp76

Le métier de Community Manager est devenu indispensable pour les entreprises et les marques. Cela est dû à l’essor des réseaux sociaux, ainsi qu’à leur importance dans les techniques de vente. Le Community Manager a pour rôle de fédérer et d’animer une communauté via les réseaux sociaux pour le compte d’une institution, d’une enseigne ou d’une société.

Un BTS en communication est nécessaire pour occuper le poste de Community Manager. Afin de se familiariser avec ce métier et ses spécificités, il est également possible de suivre une formation en marketing digital. Notez que le salaire moyen d’un Community Manager est de 2400 euros bruts par mois.

Développeur Web

Un Développeur Web en train de créer une application. Credit : Natsarin Kanna

En France, le salaire moyen d’un Développeur Web en début de carrière se trouve entre 2500 et 4000 euros bruts par mois. Recherché par les entreprises, ce profil intègre le top 10 des métiers qui paient bien ces dernières années. Il est accessible, même sans diplôme. Cependant, il est préférable de suivre une formation afin de maîtriser les langages informatiques et se conformer aux exigences du développement web. Pour rappel, le Développeur Web a pour mission de créer des logiciels, des sites internet et des applis mobiles à la demande des particuliers ou des entreprises.

Par ailleurs, les métiers de la Tech suivants peuvent vous intéresser, car ils paient aussi bien que celui de Développeur Web ou de Community Manager :

Rédacteur web ;

UX et UI Designer ;

Agent de la cybersécurité ;

Cloud Computing ;

Data Scientist ;

Chef de projet digital.

Il existe donc un large éventail de carrières attractives en terme de rémunération. Et vous, laquelle vous tente ? N'hésitez pas à toutes les comparer pour construire votre cursus et projet professionnel, en prenant compte de l'inflation pour choisir les salaires les plus attractifs.