5 conseils pour une reconversion professionnelle réussie

Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souhaitent changer de métier. Cependant, entamer une reconversion professionnelle n’est pas toujours évident. Voici 5 conseils pour vous aider dans cette étape.

Quand on trouve un travail, on peut penser que sa vie professionnelle est toute tracée. Cependant, il devient de plus en plus rare de rester pendant quarante ans dans la même entreprise. Les années passent, la routine s’installe et on se réveille un matin en ayant perdu la motivation d’aller travailler.

Crédit photo : iStock

Aujourd’hui, de nombreuses personnes décident de changer de travail et de se reconvertir professionnellement en faisant tout autre chose ou en intégrant une nouvelle entreprise. Cependant, il n’est pas toujours évident de se reconvertir et de reprendre des études à l’âge adulte. Pour cela, il existe des formations dispensées en ligne, comme La Meilleure Formation, qui propose des formations professionnelles qui permettent de progresser à son rythme tout en étant suivi grâce à un coaching personnalisé.

La reconversion professionnelle est un véritable cap dans une vie qui peut s’effectuer à tout âge. Si vous voulez changer de métier, voici 5 conseils qui vous aideront à bien réussir votre reconversion professionnelle.

Être sûr de soi

Avant de commencer quoi que ce soit, il est primordial d’être sûr de soi. Une reconversion professionnelle ne doit pas être prise à la légère. Si vous vous sentez déprimé au travail, il est essentiel de se poser les bonnes questions : s’agit-il d’une simple passade ou ressentez-vous un vrai besoin de changement ?

Si vous êtes certain de vouloir changer de voie, vous devrez ensuite entreprendre des recherches. Vers quelle nouvelle profession souhaitez-vous vous diriger ? Existe-t-il un domaine qui vous intéresse particulièrement ? Si vous êtes perdu et que vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez réaliser un bilan de compétences qui pourra vous aiguiller dans votre choix. Enfin, n'oubliez pas de vérifier les débouchés de votre futur emploi.

Rencontrer des professionnels

Ça y est, vous avez enfin trouvé un emploi qui semble vous correspondre. Avant de vous lancer, voici quelques conseils à suivre pour être certain d’avoir trouvé votre nouvelle voie. Vous pouvez par exemple rencontrer des professionnels et parler avec eux. En effet, il peut y avoir une grande différence entre l’idée que l’on se fait d’un métier et ce qu’il en est réellement. Interagir avec des personnes qui font ce métier vous permettra d’en apprendre davantage et de savoir avec certitude si c’est ce que vous voulez faire.

D’une manière plus globale, vous pouvez également rencontrer des personnes qui ont déjà fait une reconversion professionnelle. Pour les contacter, rendez-vous sur le réseau social LinkedIn ou sur des forums dédiés. Ainsi, vous pourrez recevoir de précieux conseils de personnes qui ont déjà vécu cette expérience.

Faire une formation

Comme dit précédemment, il est fortement recommandé de suivre une formation dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Cela vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences et de vous mettre à jour, notamment si votre nouveau secteur d’activité est totalement différent de l’ancien.

Crédit photo : iStock

En faisant une formation en ligne, vous pourrez apprendre de nouvelles choses, comprendre les bases du métier et cette formation sera un véritable bonus auprès des recruteurs.

Modifier son CV

Quand on change totalement d’emploi, il n’est pas toujours évident d’écrire un nouveau CV adapté au poste que l’on recherche. Si les deux secteurs d’activités sont totalement différents, mettez en avant vos points forts et les compétences que vous avez acquises grâce à votre expérience professionnelle. Le sens du contact, l’organisation, la ponctualité, la rigueur… Il existe forcément des compétences que vous avez acquises dans votre précédent emploi qui pourront vous aider dans le prochain.

Ainsi, vous pouvez retravailler votre CV et votre lettre de motivation en indiquant les atouts que votre précédent emploi vous a apporté et que vous pourrez utiliser dans votre nouveau travail.

Se préparer pour l’entretien

Vous êtes prêt : vous savez ce que vous voulez faire, vous vous êtes renseigné et vous avez votre CV et votre lettre de motivation en poche. Il ne reste plus qu’à passer la dernière étape : l’entretien d’embauche.

Crédit photo : iStock

Si vous avez fait une formation dans un nouveau domaine, n’hésitez pas à la mettre en avant pour prouver à votre futur employeur que vous savez ce que vous voulez et que cette reconversion n’est pas une simple lubie. Attendez-vous à ce qu’il vous pose de nombreuses questions et vous demande pourquoi vous souhaitez faire un travail différent. Il s’agit de bien préparer ses réponses et d’axer votre discours sur le futur : ne parlez pas de ce qui vous déplaisait dans votre ancien travail mais bien sur ce qui vous intéresse dans votre futur.