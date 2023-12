Le niveau des élèves français en chute libre en mathématiques, les tristes résultats du classement Pisa

Les résultats du classement Pisa viennent de tomber et le verdict est sans appel : le niveau des élèves français en maths est en chute libre. Explications.

Cela fait plusieurs années que l’on constate une baisse générale du niveau des élèves français en maths. Et le classement international Pisa vient une nouvelle fois de confirmer ce phénomène.

Vous l’ignorez peut-être, mais le classement international PISA mesure les compétences des élèves âgés de 15 ans de l’OCDE (pays membres et associés) en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en culture scientifique. À noter que cette étude est menée tous les trois ans. Résultat : la France fait figure de mauvaise élève en 2022 et enregistre des scores plus que moyens dans les trois matières.

Crédit Photo : iStock

«Dans l’ensemble, les résultats de 2022 sont parmi les plus bas jamais mesurés par l’enquête Pisa dans les trois matières en France. En mathématiques, la forte baisse (21 points en moins) observée entre 2018 et 2022 est la plus importante observée depuis la première analyse (en 2000)», expliquent les auteurs de l’étude.

Avant d’ajouter : «En compréhension de l’écrit (19 points en moins), en revanche, le déclin s’est amorcé autour de 2012, les élèves perdant 32 points sur la période 2012-2022 »,

La France reste dans la moyenne

Malgré ces résultats alarmants, l’Hexagone se maintient dans la moyenne des pays de l’OCDE : «La baisse du niveau est générale et n’affecte pas que la France», souligne l’institut.

Elle affecte l’Allemagne, la Finlande et la Norvège, dont les résultats sont en chute libre. En revanche, les pays asiatiques - Singapour, le Japon, la Corée du Sud - arrivent en tête du classement. En Europe, l’Estonie, la Suisse et les Pays-Bas figurent sur les trois premières marches du podium.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise Pisa, la pandémie de Covid-19 a eu un impact «indéniable» sur la baisse des performances en mathématiques. Mais ce n’est pas tout ! Les 7000 élèves interrogés en France expliquent souffrir d’un manque d’accompagnement de leurs professeurs de maths.