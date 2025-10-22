Les feux de circulation à quatre couleurs arrivent avec une lumière blanche qui va changer notre façon de conduire

Et si l’on ajoutait une quatrième couleur aux feux de signalisation pour renforcer la sécurité sur la route et modifier notre façon de conduire ? Découvrez cette idée proposée par des chercheurs.

C’est une nouveauté qui pourrait bouleverser nos habitudes de conduite. Des scientifiques de l’Université d’État de Caroline du Nord ont mené une étude proposant d’ajouter une quatrième couleur aux feux de signalisation sur la route. Jusqu’à présent, ces feux donnent des indications aux automobilistes pour les aider à conduire. Le rouge leur ordonne de s’arrêter, l’orange leur conseille de ralentir et le vert indique qu’ils peuvent rouler.

Crédit photo : iStock

Les scientifiques proposent d’ajouter une couleur blanche aux feux tricolores, en prenant en compte l’arrivée des voitures autonomes, capables de conduire seules sans chauffeur. Voici ce que cette nouveauté pourrait changer pour les automobilistes.

Une nouvelle couleur sur les feux

Les scientifiques souhaitent améliorer la circulation en utilisant les voitures intelligentes, capables de se repérer dans l’espace et de conduire seules. Ainsi, quand il y aura suffisamment de voitures autonomes à une intersection, une lumière blanche pourrait s’allumer sur le feu. Cela signifiera que les voitures autonomes gèrent la circulation.

Pour que cette méthode fonctionne, les voitures intelligentes envoient au feu de circulation leurs données concernant leur vitesse, leur position et leur direction. Le feu détecte s’il y a suffisamment de voitures intelligentes pour qu’elles gèrent le trafic seules. Si c’est le cas, la lumière blanche s’allume et les voitures autonomes gèrent la circulation. Selon Union Rayo, les automobilistes n’ont plus qu’une seule chose à faire : suivre les autres voitures intelligentes, qui sauront exactement quand rouler et quand s’arrêter.

“Ce feu blanc indique que ces véhicules autonomes coordonnent leurs mouvements pour faciliter la circulation”, indique l’étude, selon La Dépêche.

Crédit photo : Union Rayo

Réduire les embouteillages

Avec cette nouveauté, les scientifiques visent à réduire les temps d'arrêt, la pollution et la dépense de carburant. En plus de cela, cette méthode améliorerait la sécurité des automobilistes. La circulation serait également plus rapide et plus efficace et les embouteillages diminueraient. Selon l’étude, les bouchons en ville pourraient diminuer de 3% avec seulement 10% de voitures autonomes, et jusqu’à 94% si la plupart des voitures étaient intelligentes.

Des tests sont actuellement en cours dans des zones sécurisées où des voitures autonomes circulent régulièrement - comme près des ports où l’on retrouve peu de piétons - pour voir si cette solution fonctionnerait. Il faudra attendre les résultats du test pour savoir si cette nouveauté pourrait bientôt arriver en France. Une information à connaître pour éviter les accidents, comme ce feu de circulation installé dans cette ville, que personne ne comprend.