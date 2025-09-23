Voici trois astuces simples pour lutter contre la fatigue et la dépression automnale

L’automne est arrivé et avec, une ribambelle de petits inconvénients. Fort heureusement, il est possible de mieux vivre cette période grâce à des astuces très simples.

L’été est bel et bien terminé. Depuis le 22 septembre, nous sommes passés à l’automne, au grand dam de certaines personnes. Pourquoi ? Parce que l'automne est synonyme de froid, de pluie, de grisaille, des journées qui rétrécissent et de rhume.

Dès lors, cette période est compliquée à vivre pour beaucoup. Elle peut être source de fatigue voire de dépression. Heureusement, il existe quelques astuces efficaces et simples pour rester en forme en automne.

Combattre la fatigue passe par l’assiette

Crédit photo : lucigerma/ iStock

Il n’y a pas de secret : il faut adopter une bonne hygiène de vie. Cela commence par ce que vous mettez dans votre assiette.

Pour garder le moral, rien de mieux que des produits frais -fruits et légumes- riches en vitamines, minéraux et oligoéléments. Vous combattrez la fatigue et éviterez de potentiels coups de mou/blues. Consommez-en régulièrement. Aussi, n’oubliez pas de vous faire plaisir avec de bons petits plats ; le week-end par exemple, car c’est important pour le moral.

Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires en vitamines C et D, si vous préférez, afin d’éviter les carences. Il en est de même pour les huiles essentielles (thym, arbre à thé, niaouli…) à boire en infusion ou à diffuser pour prévenir des maladies hivernales.

Privilégier le mouvement pour être de meilleure humeur

Crédit photo : Jelena Danilovic/ iStock

Outre l’alimentation, lutter contre la fatigue et la dépression automnale passe aussi par le mouvement. Ainsi, en cas d’angoisse ou de mal-être (et ce quelque soit la période), les médecins recommandent de pratiquer une activité physique. C’est encore mieux si vous la pratiquez en extérieur et/ou en groupe.

Non seulement vous prenez l’air mais en plus, vous n’êtes pas seul(e) dans votre pratique. L’activité sportive est une importante source d’endorphines, les hormones du plaisir. En plus, elles peuvent survenir après seulement 30 minutes d’effort pour les sports d’endurance. C’est parfait pour se sentir mieux.

La luminothérapie pour compenser le manque de soleil

Crédit photo : humonia/ iStock

Enfin, si la lumière du soleil vous manque vraiment, vous pouvez tester la luminothérapie. Une séance peut se faire en salon ou à la maison avec une lampe spéciale. Une exposition de 15 à 20 minutes par jour suffit.

Toutes ces astuces ne doivent pas être des corvées pour vous. L’important est aussi de prendre du plaisir pour mieux affronter l’automne puis l’hiver.