Connaissez-vous la méthode des 1%, cette technique révolutionnaire pour se remettre en forme ?

Envie de se remettre en forme ? Et si vous adoptiez la méthode des 1% ? Cette technique pourrait porter ses fruits d’une manière que vous n’auriez même pas imaginé !

Qui dit nouvelle année dit résolution ! Surtout au mois de janvier que l’on associe souvent à la détoxification de son corps après des fêtes où vous vous êtes sûrement relâchés. Pour se remettre au sport, il existe plusieurs manières, plus ou moins efficaces, qui correspondent à chacun.

Si vous montrez de l’enthousiasme, au premier abord, pour votre remise en forme, la suite du parcours peut s’avérer bien plus compliquée. Parce que le sport, c’est surtout une affaire d’endurance, tenir sur la durée. Pour cela, la méthode des 1% pourrait bien vous aider à atteindre vos objectifs à votre rythme.

La méthode des 1%, quésaco ? Il s’agit d’une approche progressive de la remise en forme qui se caractérise avec la marche. Oui, la simple marche à pied, l’art des petits pas. Activité physique accessible, naturelle et bénéfiques, la marche offre de nombreux avantages pour la santé physique, mentale et émotionnelle.

Crédit photo : iStock

Tout est une question d’habitude

Développée par un psychologue italien, Luca Mazzucchelli, la méthode des 1% met en avant le principe de changer sa vie en adoptant des nouvelles habitudes au fur et à mesure, au lieu de changer radicalement de mode de vie du jour au lendemain.

Cette technique révolutionnaire repose sur trois principes fondamentaux : les habitudes, le caractère et le sens. En effet, nos habitudes définissent notre caractère et doivent être choisis en fonction du sens qu’on leur attribue. Ainsi, le psychologue recommande de choisir des défis et des objectifs que l’on pense certain de réussir.

Parmi les différentes étapes que constituent la méthode des 1%, on retrouve donc l’importance primordiale de fixer des objectifs réalistes. Il faut aussi faire de la marche une habitude, vous permettant de procéder à l’établissement d’autres bonnes nouvelles habitudes. Tout le reste suivra son cours !