D'où vient cette tendance du café à emporter ?

On vous révèle aujourd’hui les origines du café à emporter, une habitude devenue incontournable de nos jours.

C’est un secret de polichinelle, en France, le café, c’est sacré à tel point que ce breuvage est aujourd’hui la deuxième boisson la plus consommée dans le pays, juste derrière l’eau.

Au petit-déjeuner, après le déjeuner ou dans l'après-midi en terrasse entre amis, le café est en effet un péché mignon pour plus de 90 % des Français adultes. Solidement ancrée dans les mœurs, cette boisson fait donc partie intégrante des habitudes des consommateurs.

On en trouve partout, y compris au sein d’enseignes de la restauration comme… McDonald’s qui a su par exemple développer sa propre chaîne de coffee shop avec sa traditionnelle offre McCafé.

Si dans l’hexagone, déguster son café au bistrot du coin demeure une coutume tenace, la tendance du café à emporter connaît cependant un véritable boom depuis des années.

Mais au fait, d’où vient cette mode ?

Crédit photo : Istock

Qui a inventé le concept du café à emporter ?

Ça n’étonnera personne mais tout a commencé outre-Atlantique aux États-Unis au début des années 70 et plus précisément en 1971, date à laquelle le tout premier magasin d’une célèbre enseigne - dont le logo représente une sirène - a ouvert dans la ville de Seattle.

Cette fameuse marque que chacun aura reconnue a en effet contribué à populariser le concept du coffee shop avec son café à emporter.

Crédit photo : Istock

Et pourtant curieusement, la première boutique ne proposait que du café… en grain, à l’image de ce que font les commerces spécialisés de torréfacteurs. Ce n’est que bien plus tard vers la fin des années 80, que l’enseigne a fait le choix de proposer ce concept de café à emporter, sous la houlette de quelques entrepreneurs franchisés.

Depuis, ce concept est devenu tendance, bien aidé il est vrai par les séries et autres films américains qui ont très largement contribué à diffuser ce mode de consommation aux quatre coins du monde.

Aujourd'hui, croiser des personnes avec leurs gobelets en carton dans la rue est devenu monnaie courante et cette habitude de consommation fait partie de la vie de tous les jours. Le concept a même été décliné à toutes les sauces. Désormais, les coffee shops ne proposent plus uniquement du simple café mais pléthore de boissons à emporter.

Et pour accompagner ces petits plaisirs gustatifs, les boutiques ont progressivement garni leurs vitrines de quelques douceurs gourmandes. De nos jours, on ne va donc plus au coffee shop pour simplement acheter un café à emporter mais pour s'offrir un bon petit-déjeuner avant de démarrer sa journée de la meilleure des façons, ou encore pour s'accorder une pause bien méritée et placée sous le signe de la gourmandise, entre deux réunions de travail.

Vous l'aurez compris, le concept a bien évolué ces dernières années au point d'être incontournable dans les habitudes de consommations de nos contemporains. Pratique, chic et devenu indémodable avec le temps, ce concept du café à emporter est à l'image de son époque.