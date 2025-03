Ce papa de 45 ans dévoile la technique allemande qui lui a fait perdre 27 kilos en quatre mois

Michael Simmrin, un avocat et père de famille âgé de 45 ans, a réussi à perdre 27 kilos en quatre mois. Voici comment il a perdu du poids.

Perdre du poids peut être très difficile. Pour cela, les professionnels de santé recommandent principalement de pratiquer une activité physique et de faire attention à son alimentation. Se muscler peut également être un bon moyen de perdre du poids. C'est ce qu'a vécu cette femme qui a perdu 18 kilos après son accouchement en pratiquant la règle du 18/20.

De son côté, Michael Simmrin, un avocat de 45 ans, a réussi à perdre 27 kilos en l’espace de quatre mois.

Crédit photo : LinkedIn

Ce père de famille a pris beaucoup de poids ces dernières années à cause de plusieurs bouleversements dans sa vie comme la naissance de son fils, la charge de travail conséquente et le décès d’un proche. En plus de cela, le stress lié à la pandémie de Covid-19 a aggravé les choses et Michael s’est mis à manger beaucoup pour apaiser ses angoisses. Il a atteint les 120 kilos, ce qui a eu des répercussions sur son corps et sa qualité de vie.

“Je commençais à être fatigué rien qu’à monter les escaliers. Je suis trop jeune pour ça. J’ai commencé à me dire : “Je ne veux pas être comme ça pour mon enfant. Je veux être un modèle pour qu’il devienne une personne en bonne santé’”, a-t-il expliqué à Men's Fitness.

Un entraînement intensif

Michael Simmrin a eu le déclic de perdre du poids quand son fils de 7 ans lui a dit : “Papa, tu as du ventre.” Ainsi, l’avocat a revu ses habitudes alimentaires. Au lieu de se rendre au restaurant lors de ses coupures quotidiennes, il s’est fait livrer des repas plus sains. Il s’est également mis à marcher beaucoup plus, à raison de 15 000 pas par jour. En plus de cela, Michael a engagé un coach sportif qui lui a appris à se muscler.

Pour cela, le père de famille a suivi un entraînement de composition corporelle allemande. Le principe est simple : faire des supersets à répétitions moyennes avec des exercices du haut et du bas du corps. Ainsi, Michael faisait des variantes de squat, du soulevé de terre et des tractions. Pour chaque exercice, il devait commencer par 10 à 15 répétitions avant de suivre un rythme de 3-1-1 : 3 secondes de descente, une seconde en bas et une seconde pour soulever. Il devait ensuite se reposer pendant 60 secondes avant de reprendre l’exercice, jusqu’à réaliser trois séries. Si cette technique est reconnue pour se muscler, ce n'est pas le cas de toutes les méthodes comme le "75 Hard Challenge", une tendance efficace mais dangereuse sur TikTok.

Crédit photo : iStock

En faisant trois heures de musculation par semaine pendant quatre mois, Michael a réussi à perdre 27 kilos et pèse aujourd’hui 91 kilos.

“J’ai l’impression d’être redevenu moi-même”, a-t-il confié.

Michael est pleinement satisfait puisqu’il peut à nouveau monter les escaliers sans problème et faire des activités physiques avec sa famille comme du snowboard. Il a également plus de confiance en lui et se sent bien dans sa peau. Si vous voulez également perdre du poids mais que vous ne voulez pas faire d'effort, essayez cette méthode japonaise qui permet de maigrir sans se fatiguer.