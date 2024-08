Voici la durée idéale pour partir en vacances selon une étude, et nous sommes nombreux à nous tromper

Une étude publiée par une université finlandaise révèle la durée idéale que vous devriez vous accorder pour partir en vacances.

Besoin de vacances ? Si cela ne dépendait que de vous, vous seriez tout le temps en vacances ! Vu que ce n’est pas possible, il ne vous reste qu’à agencer votre calendrier de façon optimale afin de vous octroyer ces périodes de vacances au moment opportun.

Généralement, on s’imagine souvent s’accorder deux voire trois semaines de vacances en moyenne. Cependant, il semblerait que cela soit trop long selon une étude publiée dans le Journal of Happiness Studies en mai 2022.

Menée par des chercheurs finlandais de l’université de Tampere, l’étude révèle la durée idéale de vacances. Celle-ci se situerait entre sept et onze jours ! C’est trop peu nous direz-vous mais l’étude détaille la façon dont notre cerveau et notre corps absorbent cette période vacancière, loin du stress quotidien.

Crédit photo : iStock

Selon les chercheurs, les effets positifs des vacances se font sentir dès le premier jour sur place. Or, il faut attendre le huitième jour pour que les vacanciers se débarrassent complètement de leurs responsabilités et du stress lié au travail et à la vie quotidienne. Passé ce huitième jour, les sentiments positifs commencent à diminuer jusqu’à chuter rapidement après le onzième jour.

Garder le bon rythme, même en vacances

Ainsi, l’étude préconise de poser plusieurs semaines de congés de façon échelonnée sur l’année, plutôt que de faire une grande coupure l’été. Plutôt que de faire une fois trois semaines, il est mieux de faire deux fois 10-11 jours.

Crédit photo : iStock

Une habitude difficile à prendre pour les familles avec enfants, plus souvent sujettes à partir plusieurs semaines d’affilée en vacances pendant l’été. Par ailleurs, les Français mobilisent en moyenne 18 jours de congés en période estivale.

Cependant, l’étude met tout de même le doigt sur un danger. En effet, elle déconseille vivement de modifier ses habitudes chronobiologiques :

“Il est important de respecter son rythme en évitant de destructurer son sommeil avec des nuits soit très courtes, soit trop longues”.

Crédit photo : iStock

En d’autres termes, si vous prenez de courtes vacances, il ne vaut pas mieux partir vers une destination trop lointaine pour ne pas perturber votre corps avec le décalage horaire. Il faut aussi éviter de régler votre rythme en vous octroyant des soirées jusqu’au bout de la nuit et des grasses matinées à répétition pendant vos vacances. Sinon, le retour à la réalité quotidienne n’en sera que plus brutal.