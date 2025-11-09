Dans cette ville française, un livreur Uber Eats offre les commandes annulées aux sans-abri

Quand un client annule une commande Uber Eats, les livreurs ont le choix de la garder ou de la jeter. FranckEats, un livreur, a eu une autre idée solidaire.

Quand on commande de la nourriture en livraison, il est toujours possible d’annuler sa commande si l’on change d’avis. Mais dans ce cas, que deviennent ces commandes ? Plutôt que de les jeter, un livreur a eu une autre idée.

FranckEats, un ancien restaurateur âgé de 50 ans, vit à Dijon, en Bourgogne. Il est livreur et travaille pour Uber Eats, Deliveroo et Delicity entre 11h et 1h du matin, chaque jour. Il y a quelque temps, le livreur a pris une grande décision : offrir les commandes annulées par les clients aux sans-abri de la ville. Une initiative humaine, comme cet autre livreur Uber Eats qui a sauvé les habitants d'un incendie dans un immeuble.

“Quand une commande est annulée, on te dit que tu peux la jeter ou la garder. Je préfère la donner à quelqu’un qui en a besoin”, a déclaré le livreur à 20 Minutes.

Il livre les commandes aux sans-abri

Ainsi, quand une commande est annulée, FranckEats se dirige vers les ponts ou les abris de fortune de la ville. Si besoin, il n’hésite pas à se rendre en périphérie pour aider les personnes les plus démunies.

“Au début, j’ai commencé à donner ces commandes aux SDF. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé à ces gens-là et j’ai remarqué qu’il y en avait partout. J’ai remarqué qu’ils étaient nombreux, souvent jeunes, parfois anciens artisans ou salariés. Beaucoup ont basculé du jour au lendemain. La frontière entre la rue et un toit, elle est mince”, a expliqué le livreur à Actu.

Une initiative généreuse qui fait du bruit

Le livreur a décidé de partager sa démarche sur les réseaux sociaux et filme ses actions généreuses grâce à une caméra fixée sur son torse. Sur TikTok, ses vidéos ont déjà été vues des millions de fois et il est aujourd’hui suivi par plus de 15 000 abonnés.

Mais ce n’est pas tout. En plus de distribuer des repas gratuitement, le livreur prend également soin de coller des stickers sur ses sacs de livraison pour inciter les clients à faire un don via une cagnotte Leetchi. Grâce à l’argent récolté, FranckEats offre des repas aux sans-abri en prenant leur commande.

À terme, l’objectif de FranckEats est de faire grandir sa cagnotte jusqu’à pouvoir collaborer avec des associations locales, afin que son initiative prenne encore plus d’ampleur. Il incite également les autres livreurs à suivre son exemple.