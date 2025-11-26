Expulsée de sa maison avec son mari, une retraitée de 66 ans meurt en pleine rue

Par |

Place du marché de Piriac-sur-Mer

Contraints de vivre dans leur voiture, un couple de retraités s’est senti délaissé par les autorités locales. La mère de famille est décédée dans la rue.

Des retraités contraints de vivre dans leur voiture

Depuis qu’ils ont été expulsés de leur logement de Piriac-sur-Mer (Loire-Atlantique) en juillet dernier, Sylviane Police et son mari cherchaient activement un logement d’urgence. Les retraités sexagénaires ont été hébergés par leur fils Maximilian et sa femme, mais pour une courte durée.

« Mais ensuite cela n’a plus été possible  : comme nous faisons construire, nous avons quitté notre maison en location pour vivre dans l’ancienne famille d’accueil de ma femme avec nos deux enfants », explique le fils dans un courrier adressé à L’Écho de la Presqu’île.

Dans ce courrier, Maximilian fustige l’inaction de la commune de Piriac-sur-Mer. Il rappelle que ses parents avaient fait une demande de logement social « plus de cinq ans avant cette expulsion » mais que « aucune solution ne leur a été proposée. »

La mairie de Piriac-sur-Mer pointée du doigt par la famille

Piriac-sur-Mer et son églisePiriac-sur-Mer. Crédit photo : Wikipedia

Depuis mi-août, Sylviane Police et son mari vivaient dans leur voiture. Avant cela, ils ne restaient que quelques jours dans des campings ou chambres d’hôtels, ne pouvant prolonger leur séjour faute de moyens financiers. Comme l’écrit le fils, ses parents n’étaient plus capables de payers les charges, toujours plus élevées :

« Confrontés à la hausse des loyers, de l’électricité et du coût de la vie, ils n’ont pu faire face à leurs charges, ce qui a conduit à cette procédure dramatique. »

Maximilian Police en veut à la mairie de Piriac-sur-Mer qui avait le dossier de ses parents entre les mains, mais a multiplié les excuses « sans jamais assumer ses responsabilités. » Le drame touchant la famille Police a pris une triste ampleur. Ce dimanche 23 novembre, Sylviane Police est décédée sur la place du marché de Quimiac, renseigne Actu.fr. « Épuisée, ma mère est décédée d’une crise cardiaque, alors qu’elle se rendait aux toilettes publiques place du marché », poursuit le fils.

Parking de supermarchéCrédit photo : StockSeller_ukr/ iStock

Suite à ce tragique événement, la maire de Piriac-sur-Mer, Emmanuelle Dacheux, a répondu en affirmant que des solutions d'hébergement avaient été proposées dans d’autres villes, sans être acceptées. Elle précise également que l’unique hébergement d’urgence de leur commune était déjà occupé.

Depuis le décès de sa maman, Maximilian héberge de nouveau son père. Les obsèques de Sylviane Police auront lieu le jeudi 27 novembre à l’église de Piriac-sur-Mer.

Retraite Sans-abri



Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

