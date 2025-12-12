Elle recueille un sans-abri et tombe amoureuse de lui, il la frappe et finit en prison

Un ancien SDF a été jugé pour avoir violenté sa compagne, qui l'avait recueilli quelques mois plus tôt quand il vivait à la rue.

Elle croyait vivre une histoire d'amour unique, mais son idylle s'est transformée en cauchemar.

Après avoir recueilli un SDF dont elle était tombée amoureuse, une femme a vécu un véritable calvaire en subissant des mois de violences conjugales et autres tortures psychologiques. Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, son ex-compagnon vient d'être condamné, indiquent nos confrères du Berry Républicain.

Elle tombe amoureuse du SDF qu'elle a recueilli, il l'insulte et la frappe en retour

L'histoire avait pourtant commencé comme dans un conte de fées, en octobre 2024. À l'époque, Cindy croise la route de Jean-Christophe (les prénoms ont été modifiés). Sans-abri, ce dernier, âgé de 43 ans, fait alors la manche dans une rue de Bourges (Cher) et sa situation touche Cindy qui se prend d'affection pour lui. Travailleuse sociale, elle succombe au charme de ce marginal et lui propose de l'héberger. Ce que l'intéressé accepte volontiers.

Peu à peu, des liens d'affection se développent mais cette histoire d'amour naissante va rapidement prendre une tournure terrible. Cindy va ainsi subir des insultes et des coups à répétition. Des violences conjugales qui atteignent leur paroxysme en juillet dernier lorsque Jean-Christophe lui assène un violent coup de ventilateur.

Souffrant d'une côte cassée, Cindy, choquée, se voit alors délivrer une ITT de huit jours et décide de porter plainte contre son compagnon, qui est placé en détention provisoire, au mois de novembre.

Jugé ce lundi 8 décembre par le tribunal correctionnel de Bourges, l'ancien SDF a été reconnu coupable de violences physiques et psychologiques sur sa compagne. Durant l'audience, l'accusé a justifié ses actes en arguant du fait qu'il était sous l'empire de la drogue et de l'alcool.

Le tribunal l'a finalement condamné à 30 mois de prison, dont 15 avec sursis probatoire. Il aura, par ailleurs, l'obligation de se soigner et l'interdiction de se rendre dans le département.