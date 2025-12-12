Elle recueille un sans-abri et tombe amoureuse de lui, il la frappe et finit en prison

Par |

Un homme sans-abri

Un ancien SDF a été jugé pour avoir violenté sa compagne, qui l'avait recueilli quelques mois plus tôt quand il vivait à la rue.

Elle croyait vivre une histoire d'amour unique, mais son idylle s'est transformée en cauchemar.

Après avoir recueilli un SDF dont elle était tombée amoureuse, une femme a vécu un véritable calvaire en subissant des mois de violences conjugales et autres tortures psychologiques. Reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, son ex-compagnon vient d'être condamné, indiquent nos confrères du Berry Républicain.

Un homme violent s'apprête à frapper sa compagneCrédit photo : iStock

Elle tombe amoureuse du SDF qu'elle a recueilli, il l'insulte et la frappe en retour

L'histoire avait pourtant commencé comme dans un conte de fées, en octobre 2024. À l'époque, Cindy croise la route de Jean-Christophe (les prénoms ont été modifiés). Sans-abri, ce dernier, âgé de 43 ans, fait alors la manche dans une rue de Bourges (Cher) et sa situation touche Cindy qui se prend d'affection pour lui. Travailleuse sociale, elle succombe au charme de ce marginal et lui propose de l'héberger. Ce que l'intéressé accepte volontiers.

Peu à peu, des liens d'affection se développent mais cette histoire d'amour naissante va rapidement prendre une tournure terrible. Cindy va ainsi subir des insultes et des coups à répétition. Des violences conjugales qui atteignent leur paroxysme en juillet dernier lorsque Jean-Christophe lui assène un violent coup de ventilateur. 

Souffrant d'une côte cassée, Cindy, choquée, se voit alors délivrer une ITT de huit jours et décide de porter plainte contre son compagnon, qui est placé en détention provisoire, au mois de novembre.

Palais de justice en FranceCrédit photo : iStock

Jugé ce lundi 8 décembre par le tribunal correctionnel de Bourges, l'ancien SDF a été reconnu coupable de violences physiques et psychologiques sur sa compagne. Durant l'audience, l'accusé a justifié ses actes en arguant du fait qu'il était sous l'empire de la drogue et de l'alcool.

Le tribunal l'a finalement condamné à 30 mois de prison, dont 15 avec sursis probatoire. Il aura, par ailleurs, l'obligation de se soigner et l'interdiction de se rendre dans le département.

Suivez nous sur Google News
Sans-abri Violence

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Évoluant dans la presse web depuis l’époque où celle-ci n’en était encore qu’à ses balbutiements, Mathieu est un journaliste autodidacte et l’un de nos principaux rédacteurs. Naviguant entre les news généralistes et les contenus plus décalés, sa plume s’efforce d’innover dans la forme sans jamais sacrifier le fond. Au-delà de l’actualité, son travail s’intéresse autant à l’histoire qu’aux questions environnementales et témoigne d’une certaine sensibilité à la cause animale.

À lire aussi
Chasseur seul dans la nature
Les violences contre les chasseurs explosent, avec 229 cas ces derniers mois
Place du marché de Piriac-sur-Mer
Expulsée de sa maison avec son mari, une retraitée de 66 ans meurt en pleine rue
Une commande annul&eacute;e donn&eacute;e aux sans-abri
Dans cette ville française, un livreur Uber Eats offre les commandes annulées aux sans-abri
Alejandro Landero jeune / à la rue
Un célèbre acteur des années 80 a été aperçu dans la rue, sans domicile fixe
L'humoriste belge Nawell Madani et l'enfant qu'elle a frappé, secouru par les pompiers
Accusée d'avoir violemment frappé un enfant de 6 ans, Nawell Madani sort du silence et invoque « un réflexe de défense »