Elle supplie les gens de laver leurs vêtements de seconde main avant de les porter pour une raison dégoûtante

Sur la plateforme TikTok, une internaute a révélé les risques de porter des vêtements d’occasion sans bien les laver. Et c’est dégoûtant.

Avis aux adeptes de friperies et de vêtements de seconde main, vous avez tout compris dans les nouvelles méthodes de consommations plus responsables. Toutefois, porter des vêtements de seconde main peut comporter des risques, si ces derniers ne sont pas suffisamment bien lavés après leur achat.



D’après une internaute qui a partagé une vidéo sur la plateforme TikTok, porter des vêtements achetés en friperie peut comporter quelques risques. Dans une vidéo devenue virale sur la Toile et vue par près de 800 000 personnes, l’internaute ​​@homienaledi a déclaré avoir appris qu’il était possible de contracter la gale à cause de vêtements d’occasion.

Elle déclare :

"Je viens d’apprendre que l’on pouvait attraper la gale lorsque l’on porte des vêtements de seconde main si on ne les lavait pas après les avoir achetés. Et il m’arrive de porter mes nouveaux achats directement après l’achat, sans un nouveau nettoyage."



Qu'est-ce que la gale ?

Pour rappel, la gale est causée par de minuscules acariens qui creusent des galeries dans la peau. Elle provoque ensuite une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons. Face à cette vidéo, de nombreux internautes ont rapporté leurs expériences. Et il y a de quoi être effrayé.

Un internaute a confié :

"je suis venu regarder cette vidéo après avoir attrapé la gale à cause d'un gilet en tricot que je n'ai PAS LAVÉ C'était une horrible éruption cutanée” ou encore “mon Dieu, j'ai attrapé la gale en terminale pendant une pièce de théâtre à l'école, je ne comprenais pas comment je l'avais attrapée... mais tous les vêtements venaient d'une friperie !"

D’autres, ont indiqué qu’ils avaient attrapé des poux après une session de shopping :

"Je jure que j'ai attrapé des poux lors de ma dernière aventure dans une friperie. Je n'essaierai plus jamais rien et je laverai tout ce que j'achète dès que possible."

Des risques identiques pour les vêtements neufs ?

Un phénomène qui n’est pas nouveau et qui ne concerne pas uniquement les vêtements de friperies. Tout article de textile doit être lavé après l’achat par mesure de sécurité. Certains internautes ont d’ailleurs évoqué ce point en commentaire : “

"En tant que personne ayant travaillé pendant des années dans le commerce de détail, vous devriez même laver les vêtements neufs avant de les porter. Il y a tellement de poussière dans l’entrepôt et on ne sait jamais qui les a essayés en magasin."

On espère que le message sera passé…

