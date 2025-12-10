Elle achète une tirelire vintage dans une brocante et découvre... une liasse de billets à l'intérieur

En chinant dans une brocante, une Américaine a jeté son dévolu sur une tirelire en forme de cochon. À sa plus grande surprise, cette trouvaille renfermait un trésor inattendu.

Un coup de chance plus que bienvenu. Dans une vidéo publiée sur TikTok, une Américaine, connue sous le nom de Katrina Miles, a raconté une incroyable anecdote survenue quelques jours plus tôt.

Elle achète une tirelire vintage…

Tout a commencé lorsque cette chineuse s’est rendue chez Goodwill, une boutique de seconde main très fréquentée en Amérique du Nord, en quête de bonnes affaires, rapporte le New York Post.

Sur place, l’acheteuse a jeté son dévolu sur une tirelire vintage en forme de cochon. L’animal possède de gros yeux rieurs et arbore un sourire, tandis que son dos est décoré de fleurs.

Crédit Photo : TikTok/@miles8katrina

Si cette antiquité est décrite comme « hideuse et effrayante » par les internautes, Katrina a décidé de la ramener chez elle après avoir déboursé 10,99 dollars (environ 9,40 euros)

« Elle se trouvait sur le chariot que la dame venait de sortir et je l’ai directement prise », se souvient la chineuse.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la collectionneuse a bien fait !

…et découvre des liasses de billets

De retour à son domicile, la principale concernée a inspecté sa trouvaille, et a fait une découverte étonnante dans le «ventre» du cochon.

La nouvelle propriétaire de la tirelire a trouvé huit petits sacs en plastique attachés les uns aux autres. À sa plus grande surprise, plusieurs liasses de billets étaient dissimulées dans les sachets. Au total, la femme a récupéré la coquette somme de 2028 dollars, soit 1740 euros.

Crédit Photo : TikTok/@miles8katrina

« Je fais parfois des trouvailles de ce genre, mais je n’avais jamais trouvé autant d’argent donc je suis super excitée. Mes achats d’occasion sont maintenant rentables ! », lance la tiktokeuse dans sa vidéo.

Avant d’ajouter :

« Au départ, je comptais vendre cette tirelire, mais maintenant je n'en ai plus besoin car j'ai tout cet argent liquide ».

Les internautes n’en reviennent pas

Depuis sa mise ligne, la publication est devenue virale, récoltant plus de 850 000 vues.

À la suite de cette découverte, Katrina a contacté le magasin pour savoir si l’ex-propriétaire de la tirelire avait souhaité la récupérer, mais personne ne s’est manifesté. Par conséquent, l’Américaine a conservé l’argent.

Crédit Photo : TikTok/@miles8katrina

Dans la section commentaires, de nombreux internautes soulignent sa chance.

Une personne a écrit :

« En tant qu’ancien manager chez Goodwill, je peux te dire qu’ils auraient dû vérifier le contenu avant de vendre la tirelire ».

Une autre a commenté :

« Tant pis pour eux, et tant mieux pour toi ».

Une troisième a indiqué :