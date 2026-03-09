Un professeur de lycée meurt après une blague de ses élèves qui a tourné à la catastrophe

Jason Hughes et sa famille

Ils pensaient que leur blague serait inoffensive, mais ces lycéens n’ont pu anticiper ce qui se passerait sur le moment. Leur acte a entraîné le décès tragique de leur professeur.

Une blague qui vire au drame

C’est une farce qui a très mal tourné. Les élèves du lycée North Hall, en Géorgie, pensaient que la plaisanterie ferait rire leur professeur Jason Hughes. Sauf que la blague a tourné à la catastrophe, choquant l’établissement et le comté de Hall.

La semaine dernière, cinq élèves se sont rendus à Gainesville, au domicile de Jason Hughes. Leur objectif était de jeter du papier toilette sur la propriété du professeur, mais tout a basculé quand ce dernier est sorti de la maison.

Une pluie d’hommages et une cagnotte lancée pour la famille du défunt

Quatre lycéens impliqués dans un accidentCrédit photo : Hall County Sheriff's Office

La suite après cette vidéo

Les élèves, surpris dans leur action, ont soudain tenté de déguerpir dans deux véhicules différents. Jayden Ryan Wallace était au volant d’une camionnette avec d’autres camarades quand le professeur de mathématiques et entraîneur de golf a trébuché avant de tomber sur la route.

C’est à ce moment-là que le jeune homme de 18 ans a percuté Jason Hughes dans ce qui semblerait être un accident. Les cinq élèves sont alors sortis des voitures afin de porter secours au professeur jusqu’à l’arrivée des urgences. Malheureusement, le père de famille de 40 ans est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

Comme le précise le site Unilad, quelques jours plus tôt, la direction du lycée avait averti les élèves que les blagues de l’année précédentes étaient allées « trop loin. » Visiblement, l’appel à la prudence est tombé dans l’oreille de sourds. Profondément choqué, le lycée North Hall a rendu hommage à Jason Hughes.

« Nous avons le cœur brisé. Jason Hughes était un époux aimant, un père dévoué, un enseignant passionné, un mentor et un entraîneur aimé et respecté de ses élèves et de ses collègues. »

Jayden Ryan Wallace impliqué dans une accidentCrédit photo : Hall County Sheriff's Office

Les cinq élèves ont été arrêtés sur les lieux. Jayden Ryan Wallace a été inculpé pour homicide involontaire et conduite dangereuse ayant entraîné le décès d’un individu. Ses camarades ont été inculpés pour intrusion et dépôt de déchets sur une propriété privée, complète le site People.

Une cagnotte a été lancée pour venir en aide à la famille de Jason Hughes. 191 303 dollars ont été récoltés, dépassant largement les 75 000 demandés.

