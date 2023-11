La nuit tombe, 2 jeunes grimpeurs se retrouvent coincés, suspendus à une paroi rocheuse

En Maurienne, deux étudiants Lyonnais se sont lancés à l'assaut de la Croix des Têtes. Malheureusement, leur escapade a failli tourner au drame.

Deux jeunes grimpeurs ont vu leur ascension interrompue

Âgés d'une vingtaine d'années, ces deux grimpeurs étaient loin de s'imaginer que leur expérience serait aussi marquante. À Saint-Julien-Mont-Denis, en Savoie, leur ascension de la Croix des Têtes a été interrompue par les aléas climatiques.

En effet, Cédric et Matthieu ont été surpris par le vent et la pluie. Problème, ils n'ont pas pu être secourus avant de longues heures.

Crédit photo : iStock

Les conditions météo étaient loin d'être favorables

Ils étaient partis au petit matin pour gravir une falaise. Forts de leur expérience, ils n'ont pas hésité à se lancer à l'assaut d'une grande voie d'escalade. Appelée "voie de la Fête des Pères", celle-ci est la plus haute falaise de calcaire d'Europe. Problème : les conditions météo n'étaient pas optimales.

Malgré cela, les deux étudiants ont démarré leur ascension, bien décidés à atteindre leur but. Mais rapidement, ils se sont rendus compte du degré de difficulté auquel ils devraient faire face. En effet, le froid et le vent les a beaucoup ralentis. De plus, Cédric et Matthieu n'avaient pas considéré le changement d'heure. Ils ne s'attendaient donc pas à voir la nuit tomber si tôt.

Une fois le soleil couché, les deux grimpeurs ne pouvaient plus avancer. Conscients du danger que représentait une progression dans la pénombre, ils se sont arrêtés sur une vire. Au milieu des falaises, cette zone présente une pente relativement faible.

La culpabilité les a accompagnés toute la nuit

Face à leur malheur, les deux étudiants s'en sont beaucoup voulu. Lorsqu'ils ont démarré leur ascension, ils connaissaient les conditions météo.

Qu'importe, il fallait contacter les secours au plus vite.

Ainsi, l'hélicoptère des secouristes de la CRS Alpes s'est rendu sur place. Mais impossible pour les pilotes de récupérer les grimpeurs dans des conditions aussi délicates. Une seule solution donc : attendre le lendemain matin.

Crédit photo : iStock

Tenir de longues heures a été très difficile pour ces deux étudiants pourtant expérimentés

Passer la nuit sur cette falaise se révélait particulièrement dangereux, notamment à cause du froid. C'est pourquoi les secouristes leur ont lancé un sac avec des moufles, des doudounes, des couvertures de survie et des boissons chaudes.

Malgré tous ces équipements, la nuit a été très difficile pour les deux étudiants. "Nous étions suspendus dans les baudriers, les deux pieds collés à la paroi. On essayait de garder les couvertures de survie sur nous, mais il y avait énormément de vent et on n'arrivait pas à se réchauffer. On a essayé de rester le plus calme possible, de ne pas baisser les bras, parce qu'on savait que ça allait être difficile. On a essayé de se rassurer, de trouver des raisons de tenir malgré le vent et le froid" ont-ils confié à France Bleu Pays de Savoie.

Regrettant leurs erreurs, les deux amis culpabilisent encore d'avoir mis une équipe de secouristes en danger. Comme prévu, ces derniers les ont secourus au petit matin.

Bien conscients d'avoir eu beaucoup de chance, Cédric et Matthieu sont soulagés d'avoir survécu à cette épreuve. Avec les journalistes venus les interroger, ils ont évoqué le "travail extraordinaire" réalisé par les secouristes. Sans eux, les deux jeunes grimpeurs ne seraient probablement plus de ce monde.