Effrayé par les femmes, il vit reclus depuis 57 ans car il ne veut pas qu'elles l'approchent

Portrait d'un homme si effrayé par les femmes qu'il a décidé de vivre loin de ces dernières, et ce, pendant plus d'un demi-siècle.

Il existe de très nombreuses phobies dont certaines peuvent paraître improbables au commun des mortels.

C'est notamment le cas de la gynophobie, qui désigne la peur chronique des femmes. Cela peut prêter à sourire, mais une poignée d'hommes sont en effet effrayés par la gent féminine. Dans certaines situations, cette phobie, qui peut rapidement virer à l'hostilité ou l'aversion, régit la vie de ceux qui en souffrent.

Un certain Callixte Nzamwita peut en témoigner. Aujourd'hui âgé de 73 ans, ce Rwandais vit ainsi reclus dans une maison isolée depuis la fin des années 1960, afin d'éviter tous contacts avec les femmes.

Crédit photo : capture d'écran / YouTube

Souffrant d'une peur extrême des femmes, il vit retranché depuis 57 ans

Il y a 2 ans, en 2023, ce septuagénaire a fait l'objet d'un reportage diffusé sur la chaîne YouTube Afrimax English. Dans cette vidéo visionnée plus de 100 000 fois, l'intéressé raconte qu'il a pris la décision de ne plus jamais sortir de chez lui alors qu'il n'était âgé que de 16 ans.

« La raison pour laquelle je me suis enfermé ici et que ma maison est clôturée est que je veux m'assurer que les femmes ne s'approcheront pas de moi (...) Je ne veux pas de femmes autour de moi parce qu'elles me font vraiment peur », explique ainsi Callixte dans ce reportage.

Les images nous montrent par ailleurs le modeste logement dans lequel vit le vieil homme depuis 57 ans. Il s'agit d'une maison en terre entourée d'une solide clôture de bois, ornée de tissus épais. Tout, dans cette bâtisse de fortune, semble indiquer que le propriétaire des lieux souhaite vivre tel un ermite, sans avoir le moindre contact avec l'extérieur.

Paradoxalement, Callixte survit grâce à l'aide que lui apportent les femmes de son village, touchée par cette phobie handicapante. Ces dernières n'hésitent pas à lui donner des denrées alimentaires et autres objets du quotidien, tout en respectant sa volonté de ne pas les croiser.

Interrogée par Afrimax, une villageoise explique ainsi que le vieil homme ne les laisse pas « s'approcher » et que les femmes lui donnent « des choses en les jetant dans sa maison » par-dessus la clôture. « Il vient ensuite les ramasser (...) Il prend ce que nous lui offrons à distance », précise-t-elle.

Malgré cette vie singulière, Callixte Nzamwita ne se plaint pas et s'en accommode. « La façon dont je vis me suffit. Je n'avais pas l'idée d'avoir une femme et cela me convient », affirme ainsi le septuagénaire.

Pour rappel, la gynophobie est décrite comme une peur intense et irrationnelle envers les femmes, selon le site Medical Today. Ce trouble ne doit pas être confondu avec la misogynie qui désigne, à l'inverse, la haine et les préjugés à l'égard des femmes.

La gynophobie s'avère être une phobie spécifique qui résulte, le plus souvent, d'une observation ou d'un incident traumatisant pendant l'enfance.