L'entomophobie, la phobie des insectes : Comment se débarasser de cette peur ?

Vous êtes pris de vertiges et vous criez de toutes vos forces lorsque vous voyez un insecte ? Vous êtes sûrement entomophobe... On vous explique tout sur la phobie des insectes.

Des phobies, il en existe des centaines. Chacune plus extravagantes les unes que les autres. Mais il y a bien une phobie qui reste indémodable... la phobie des insectes. En 2017, 7 Français sur 10 s'avouaient entomophobe. Des insectes on en croise tous les jours : araignées, guêpes, fourmis ou abeilles. Ces petites bêtes nous donnent parfois du fil à retordre. Vous avez la phobie de ces insectes et vous en avez marre qu'on vous dise "Oh ça va, ce n'est pas la petite bête qui va manger la grosse?" ? Nous partageons avec vous quelques solutions pour se débarrasser de cette phobie des insectes.

Qu'est-ce qu'une phobie ?

On a tous ressenti un moment de peur ou de panique intense au cours de notre vie. Que ce soit la claustrophobie (peur de l'enfermement), l'agoraphobie (peur de la foule), l'acrophobie (peur du vide) ou la phobie des insectes, nous sommes tous vulnérables. La phobie provoque une peur intense, parfois difficile à contrôler, due à une situation, un être vivant ou l'accomplissement d'un geste. La phobie provoque un effet incontrôlable et désagréable à votre corps. Vertiges, transpiration, pleurs, bouffées de chaleur, voire vertiges et malaises, sont les symptômes dus à la peur panique d'une phobie.

Il existe deux sortes de phobies. Celles générées par un phénomène ou une situation, que l'on nomme les phobies sociales, et celles générées par un être vivant ou un objet, que l'on nomme les phobies spécifiques. La phobie des insectes, l'entomophobie, rentre dans cette deuxième catégorie, les phobies spécifiques.

Qui est touché par l'entomophobie, et comment ?

En France, c'est environ 6 % de la population qui est touchée par cette peur panique des insectes. Que ce soit les adultes ou les enfants, tous sont pris de panique et d'une angoisse intense à la vue d'un insecte (araignée, fourmis, abeille, guêpe, parfois même des papillons). Un enfant est plus sujet à cette peur des insectes puisqu'il est influencé par l'entourage. Si on lui répète à longueur de journée "Attention à l'abeille !" ou s’il voit ses frères et sœurs crier à la vue d'une araignée, l'enfant va comprendre que les insectes sont un danger, et donc il en aura peur.

Certains experts expliquent même que se faire piquer enfant par une guêpe ou une abeille peut être une cause de l'entomophobie. Bien souvent, les personnes qui ont peur des contaminations en tout genre, sont des personnes qui ont une peur panique des insectes. Certains insectes comme les mouches, les araignées ou les cafards sont des insectes qui transmettent des bactéries et des infections.

Plus simplement, certaines personnes sont phobiques des insectes "seulement" à cause de leur apparence parfois répugnante. On pense tout de suite aux araignées, qui en effraient plus d'un. La vision d'une araignée ou d'un cafard peut être une source d'anxiété pour certaines personnes.

On entend souvent des gens s'inquiéter d'avoir des œufs d'araignées dans la peau suite à une piqûre de celles-ci. C'est la dernière raison de l'entomophobie. Des personnes angoissent d'avoir une invasion d'insectes sous la peau à la suite d'une piqûre et d'autres s'inquiètent d'avoir des réactions allergiques.

Quelles solutions pour combattre la phobie des insectes, nommée l'entomophobie ?

Pour combattre l'entomophobie, la phobie des insectes, il existe différentes solutions. La première, conseillée par les médecins, est de s'informer autour de cette phobie. Bon point, c'est ce que vous faites en lisant cet article. Il faut que vous réussissiez à juger la valeur du danger. Une abeille ou une guêpe peut faire plus peur car elle provoque des piqûres et des effets indésirables sur la santé. Alors qu'une fourmi, peut paraître moins inquiétante. On a tous déjà vécu cette situation : vous êtes sur la plage en train de prendre le soleil tranquillement sur votre serviette, quand tout à coup, votre ami se lève et court en hurlant sur la plage jusqu'à sauter dans l'eau... Dans ce cas précis, il faut lui dire de s'informer. Une guêpe ou une abeille ne vont pas vous approcher dans le but de vous piquer.

Pour vaincre la phobie des insectes, des experts ont mis en place un système basé sur la réalité virtuelle. La technologie ne s'arrête jamais et permet aujourd'hui de guérir une personne phobique des insectes. Ainsi, la réalité virtuelle met la personne face à ses plus grandes peurs. La thérapie s'appelle alors la thérapie d’exposition. Le principe est simple : le patient porte un casque de réalité virtuelle dans lequel il est confronté à des représentations de l'entomophobie (différentes sortes d'insectes), il est face à son traumatisme et doit réagir avec contrôle.

Dans les thérapies développées pour combattre l'entomophobie, il y a le traitement par l'hypnose. Sans surprise, l'hypnose apparaît comme une solution dans le combat contre les phobies. L’hypnose est un état de conscience modifié. Pendant l'hypnose, l'inconscient ouvre ses portes et alors la thérapie peut commencer. Le patient accueille la thérapie de l'hypnothérapeute. Dans un état méditatif, le patient reprend, au fil des séances, confiance en lui et soigne sa phobie. L'hypnose a un effet apaisant sur le patient, qui ressort de la thérapie avec un problème en moins.

Enfin, il existe des médicaments pour minimiser les symptômes de l’entomophobie. Bien sûr, ces médicaments ne peuvent être prescrits que par un professionnel de santé. Parmi les médicaments concernés, on compte les antidépresseurs (utiles pour réduire l'anxiété) et des médicaments précis l’anxiété prescrits par les professionnels de santé.