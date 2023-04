Elle a remporté 30 millions d'euros à l'EuroMillions, puis sa vie s'est transformée en cauchemar

« L’argent ne fait pas le bonheur », dit l’adage. C’est particulièrement vrai pour cette Irlandaise qui, après avoir remporté une somme colossale il y a dix ans, a tout perdu.

La vie de Margaret Loughrey, 48 ans, n’a pas été un long fleuve tranquille ces dix dernières années. Pourtant, tout semblait avoir bien commencé. Au départ, l’Irlandaise peinait à vivre correctement puisqu’elle vivait avec seulement 60 euros par semaine.

Mais sa vie a été chamboulée lorsqu’elle a tiré les bons numéros de l’EuroMillions. En 2013, Margaret Loughrey a remporté la somme de 27 millions de livres sterling, soit 30 millions d’euros. Une belle somme pour reprendre une vie en toute quiétude financièrement.

Pourtant, la famille de Margaret est restée dubitative sur ce pactole. À juste titre.

« S’il y a un enfer, j’y suis allée »

Margaret a commencé par couper les ponts avec sa famille, ses parents et ses quatre frères et sœurs. « J’ai été le premier à qui on a dit de partir. C’était très triste. Elle ne voulait plus nous connaître. Elle ne voulait pas de nous dans sa vie, mais elle nous a quand même donné de l’argent. Cela n’a pas de sens, n’est-ce pas ? Mais elle s’est assurée que nous allions tous bien », a raconté son frère Paul au Daily Mail.

La quadragénaire s’est isolée et sa santé mentale en a pâti. Quatre mois après avoir gagné à l’EuroMilliosn, la millionnaire a été admise en hôpital psychiatrique car elle représentait un danger pour elle-même et pour autrui. En sortant de l’établissement en 2015, les choses ne se sont pas arrangées.

Elle a d’abord été condamnée à 150 heures de travaux d’intérêt général après avoir brisé le GPS et les lunettes d’un chauffeur de taxi. Puis, à verser 30 000 euros à l’un de ses employés qu’elle a licencié sans motif.

Suite à ces péripéties, Margaret affirmera que ce pactole remporté a joué le rôle de poison dès qu’il est entré dans sa vie. « L’argent ne m’a apporté que du chagrin. Il a détruit ma vie. J’ai vécu ça pendant six ans. Je ne crois pas à la religion, mais s’il y a un enfer, j’y suis allée. Ça ne sert à rien d’avoir 27 millions et d’être seule », a-t-elle livré au média britannique.

En septembre 2021, Margaret a été retrouvée morte dans le bungalow où elle vivait en attendant de pouvoir habiter la maison de ses rêves, en construction. Sa disparition a profondément ému la petite communauté de Strabane. Outre ses écarts, Margaret avait régulièrement fait des dons à ses voisins et pour la construction d’infrastructures pour enfants et personnes handicapées.