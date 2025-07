Elle bronze toute nue sur son balcon, ses voisins n'en peuvent plus

Alors qu’une vague de chaleur s’est abattue sur l’Europe, Mel Shelton, une Britannique de 30 ans, s’adonne à son activité préférée : bronzer nue sur son balcon. Une habitude qui dérange ses voisins.

Mel Shelton est une coiffeuse et étudiante en psychologie vivant à Warrington, dans le Cheshire (Angleterre).

La jeune femme âgée de 30 ans se revendique naturiste. Résultat : lorsque le soleil pointe le bout de son nez, cette adepte du bronzage se rue sur son balcon pour avoir une peau hâlée.

Sans réelle surprise, la trentenaire bronze en tenue d’Ève, le corps enduit de crème solaire et un jus de fruit glacé à la main.

Crédit Photo : Mel Shelton

Elle prend toujours ses bains de soleil allongée sur une chaise longue, complètement nue.

« Si les gens qui habitent au-dessus de mon appartement tendent le cou, ils peuvent en prendre plein les yeux », raconte l’intéressée dans les colonnes du tabloïd The Sun.

Un mode de vie qui dérange

Le moins que l'on puisse dire, c'est que son mode de vie ne passe pas inaperçu. Celui-ci a notamment donné lieu à des situations pour le moins embarrassantes. Comme elle le précise, des ouvriers travaillent souvent à l’extérieur de son immeuble.

« Il m'est arrivé plusieurs fois d'ouvrir les yeux et de voir des hommes qui me regardaient bouche bée et me sifflaient », explique Mel.

Elle ajoute :

« Les laveurs de vitres qui travaillent sur l'échafaudage de l'autre côté de la rue ont poussé un cri de joie une fois, et j'ai aussi reçu un pouce levé de la part d’un ouvrier (…) ».

Crédit Photo : Mel Shelton

Le hic ? Son habitude de bronzer nue sur son balcon ne passe pas auprès du voisinage.

« Deux personnes âgées m'ont lancé des regards noirs dans l'ascenseur et ont marmonné que les gens devraient rester habillés sur leur balcon », confie la Britannique.

Une chose est sûre : Mel se moque des remarques et autres réflexions.

« Cela ne me dérange pas que les gens aient une vue imprenable. Quant aux retraités grincheux (…) Je me contente de leur sourire lorsqu'ils me pointent du doigt ».

Une femme décomplexée

Alors que la jeune femme a appris à se détacher du regard des autres, elle encourage ses paires à faire la même chose.

« J'ai appris à aimer mon corps et à ne pas en avoir honte (…) Je sais par expérience que si vous avez le courage de vous déshabiller et de profiter du soleil, vous ne vous focalisez plus autant sur votre corps », assure-t-elle.

Crédit Photo : Mel Shelton

Elle rappelle également que le soleil présente des nombreux bienfaits pour la santé.

« Vous permettez à votre peau de respirer et d’absorber de la vitamine D ».

En France, bronzer nu est autorisé chez soi, à condition de ne pas se faire repérer par des passants ou des voisins.

Selon l'article 222-32 du Code pénal,l'exhibition se*uelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« N'oubliez pas que si vous comptez vous mettre topless ou nue sur votre balcon, vérifiez qui se trouve autour de vous, soyez vigilante et ne violez pas la loi », conclut Mel.

Crédit Photo : Mel Shelton