Elle casse sa tirelire après 1 an sans fumer, la somme qu'elle a économisé est impressionnante

Après un an sans fumer, une femme a cassé la tirelire dans laquelle elle avait placé ses économies. La somme qu’elle a récolté est impressionnante.

En ce début d’année 2023, vous avez peut-être pris de bonnes résolutions et parmi elles : l’arrêt de la cigarette. Chaque année, de nombreuses personnes essaient d’arrêter de fumer, pour des raisons de santé mais aussi économiques.

Le prix des paquets de cigarettes est de plus en plus cher et continue d’augmenter puisqu’en 2024, il pourrait s’élever à 11 euros pour 20 cigarettes.

Si de nombreuses personnes souhaitent arrêter de fumer, cette décision n’est pas toujours facile à appliquer. Bien qu’il existe diverses méthodes pour arrêter la cigarette, le véritable allié reste la motivation. Et si vous en cherchez, cette histoire pourrait vous inspirer.

Elle casse sa tirelire après un an sans fumer

Une femme, qui a réussi à arrêter de fumer pendant un an, a décidé de mettre l’argent qu’elle dépensait auparavant pour s’acheter des cigarettes dans une tirelire. Au fil des mois, elle a de plus en plus rempli sa cagnotte et un an après, elle a décidé de découvrir la somme qu’elle avait économisé.

En donnant plusieurs coups de marteaux dans sa tirelire, la femme a finalement découvert qu'elle renfermait une montagne de billets. Si on ne sait pas combien l'ancienne fumeuse a économisé, elle a affirmé avoir plusieurs milliers d’euros dans sa tirelire, ce qui est tout à fait possible. En effet, une personne qui fume un paquet de 20 cigarettes par jour dépense en moyenne plus de 3 000 euros par an.

Une histoire qui pourrait bien motiver les fumeurs à mettre de l’argent de côté tout en prenant soin de leur santé.