Elle couche avec son cousin et se sent mal car elle ne peut plus se passer de lui

Une jeune femme a confié son désarroi après avoir couché avec son cousin, qui l'attirait depuis longtemps.

Vous l'ignorez peut-être mais les relations sexuelles entre cousins germains ne sont pas prohibées par la loi, bien que la morale les réprouve la plupart du temps. En France par exemple, le Code civil n'interdit le mariage entre parents que jusqu’au troisième degré, soit les oncles, les nièces ou les tantes et les neveux.

Toutefois, entretenir une relation intime avec son cousin ou sa cousine n'est pas sans conséquence, ne serait-ce que pour les répercussions qu'elle pourrait engendrer au sein d'une famille. Il en va de même pour la santé mentale des personnes concernées qui peuvent très mal vivre cette attirance, que d'aucuns jugeront malsaine.

Attirée par son cousin, elle couche avec lui et ne sait plus quoi faire

Généralement, ce type de relations reste en effet très mal perçu par l'entourage et la société qui y voient une forme d'inceste. Ce qui peut bien sûr s'avérer délicat.

Une jeune britannique l'a appris à ses dépens l'an dernier, après avoir couché avec son cousin germain.

Résidant au Royaume-Uni - où ce genre de rapports sexuels n'est pas interdit -, la jeune femme s'était confiée, de manière anonyme, en 2023, sur le site OK! Magazine au sujet de cette relation intime qui la troublait au plus haut point. Ne sachant plus quoi faire, elle demandait de l'aide à une certaine Lala, une chroniqueuse qui répond aux lecteurs ayant des soucis dans leur vie ou leur sexualité.

« J'ai couché avec mon cousin la semaine dernière. Est-ce que c'est fou ? Nous ne sommes pas du tout proches, mais nos parents sont frères et sœur. Mon père est décédé quand j'étais petite et je ne vois jamais ce côté de la famille, sauf lorsqu’il y a un grand mariage ou un enterrement. À chaque fois que j'ai vu ce cousin, depuis l'âge de seize ans, il y avait comme une énorme tension sexuelle entre nous. La semaine dernière, après avoir bu quelques verres lors d'une réunion de famille, j'ai franchi le pas et il n'a pas dit non ! En fait, il a clairement avoué qu'il ressentait la même chose pour moi », racontait ainsi la jeune femme.

« Je ne sais pas ce que j'attends de lui, mais je sens que j'ai besoin de lui dans ma vie. Je ne sais pas si je suis assez stable mentalement pour supporter les conséquences que ça pourrait avoir si quelqu'un découvrait ce que nous avons fait. J'aimerais savoir ce que vous et d'autres pensent de tout cela. Je suis sûre que je ne suis pas la seule personne à avoir été troublée par une telle situation », avait-elle ajouté, désemparée.

Après avoir lu son témoignage, la chroniqueuse Lala lui avait d'abord répondu qu'elle n'avait pas à se sentir « bizarre » parce qu'elle éprouvait une attirance sexuelle pour son cousin. Elle lui avait ensuite rappelé que les mariages entre cousins n'étaient pas illégaux au Royaume-Uni et en Irlande, mais que cette pratique n'était pas si courante, pour des raisons évidentes.

Enfin, elle lui conseillait tout de même de consulter un thérapeute afin de comprendre l'origine de ce désir.