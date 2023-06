Elle décroche son diplôme universitaire alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire à 16 ans

Chloe McRoberts est une jeune femme au parcours inspirant. Alors qu’elle ne savait ni lire ni écrire à l’âge de 16 ans, elle a redoublé d’efforts et a décroché son diplôme universitaire quelques années plus tard.

Chloe McRoberts est une jeune femme qui a eu une vie semée d’embûches. À 16 ans, elle ne savait ni lire ni écrire à cause de problèmes scolaires et personnels.

“J’ai réalisé que j’étais dyslexique quand j’étais en primaire et quelques années plus tard, mon père est décédé, ce qui n’a fait que compliquer les choses. J’ai toujours eu des problèmes en classe, que ce soit dans la lecture, l’écriture et les chiffres”, a-t-elle indiqué.

Crédit photo : Chloe McRoberts

Chloe avait un comportement instable et a été diagnostiquée TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité). Après la mort de son père à 8 ans, Chloe a été encadrée à l’école car elle était considérée comme une enfant qui risquait de fuguer ou de se suicider. Elle a ensuite développé un trouble alimentaire avant de commencer l’école secondaire et s’est enfuie de l'établissement lors de son premier jour.

Un parcours de vie difficile

Chloe ne manquait pas de volonté pour apprendre, mais ses difficultés liées à son trouble du comportement l’empêchaient de travailler à l’école.

“Je n’étais pas capable de m’asseoir et de travailler en classe mais je voulais tellement apprendre. C’était comme si les choses avaient un sens dans ma tête mais sortir et produire le travail, ça n’avait tout simplement pas de sens. Cela a créé tellement de frustration en moi”, a-t-elle confié.

Sa mère a fini par quitter son emploi pour subvenir aux besoins de sa fille et lui faire l’école à la maison. Ainsi, Chloe a été retirée du système scolaire et n’a passé aucun examen. À 16 ans, elle ne savait ni lire, ni écrire.

Elle obtient son diplôme universitaire

Finalement, Chloe a reçu de l’aide de la part du projet Learning Shop, un programme rejoint par des enseignants à la retraite qui aident les jeunes en difficulté. Les enseignants ont aidé Chloe et lui ont appris à lire, à écrire et à compter. Grâce à ce programme, la jeune femme a enfin trouvé le soutien scolaire dont elle avait besoin.

“Ils m’ont ramenée à l’essentiel. J’ai appris des choses comme l’alphabet, passer en revue les noms et les adjectifs, même des choses que vous n’envisageriez pas comme développer la force musculaire de mon bras pour pouvoir écrire”, a-t-elle expliqué.

Malgré l’énorme retard qu’elle avait sur ses camarades, Chloe était déterminée à le rattraper. Elle avait beaucoup de volonté et l’objectif d’aller à l’université, même si le chemin était encore long. Après 10 ans de travail acharné, Chloé a finalement réussi à décrocher son diplôme universitaire.

Crédit photo : Daily Record

Aujourd’hui, elle aide les enfants à travailler à l’école et a appris la langue des signes.

La cérémonie de remise des diplômes aura lieu cette semaine et sera un moment riche en émotions pour la jeune femme.

“Il m’a fallu plus de 10 ans pour y arriver, a-t-elle affirmé, émue. Je suis fière de moi. Je crois que mon père sera aussi incroyablement fier de moi et je pense qu’il sera là avec nous. Ce sera une journée incroyable.”