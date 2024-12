Elle est « brûlée vive » par sa bouillotte, car elle n'avait pas fait attention à ce logo méconnu

Vous utilisez régulièrement une bouillotte pour vous réchauffer ? Pour votre sécurité, vérifiez ce logo présent sur votre accessoire.

En hiver, le froid peut s'installer dans notre maison. Si nous pouvons remettre le chauffage pour nous réchauffer, ce dernier peut faire un trou dans notre budget. Heureusement, il existe d'autres façons de se réchauffer sans se ruiner. Vous pouvez par exemple utiliser des feuilles d'aluminium pour faire des économies de chauffage ou appliquer ces astuces pour réduire le montant de votre facture d'électricité.

Pour vous réchauffer facilement, pensez aux bouillottes ! En ajoutant de l’eau bouillante dans l’objet, vous pouvez le coller contre votre peau pour vous réchauffer immédiatement. Un objet indispensable à placer contre soi, dans son lit ou sous les plaids de son canapé.

Crédit photo : Kennedy News and Media

Cependant, les bouillottes ne sont pas sans risques. Annie Thomas, une jeune femme de 28 ans, en a récemment fait les frais. En effet, sa bouillotte remplie d’eau chaude a explosé contre sa peau nue, et l’eau bouillante s’est répandue sur son ventre et sa jambe.

“J’ai eu une réaction tardive, c’est sûr, il m’a fallu quelques secondes pour réaliser ce qu’il s’était passé, puis tout mon corps a explosé dans une douleur intense. Les brûlures se trouvaient sur la partie inférieure de mon ventre, sur la majeure partie de ma cuisse droite et sur l’intérieur de ma cuisse. C’était comme si j’avais été brûlée vive. J’ai crié et j’ai couru directement sous la douche pour me rincer pendant environ 15 minutes à l’eau froide. J’étais en panique”, a confié Annie Thomas à Lad Bible.

Crédit photo : Kennedy News and Media

Annie a été gravement brûlée et même si l'eau froide l'a soulagée, les brûlures revenaient de plus belle dès qu’elle sortait de l’eau. Ainsi, la jeune femme a pris un bain froid jusqu’à 1 heure du matin, sans pouvoir en sortir. Elle a finalement été transportée aux urgences, où des cloques ont commencé à se former sur sa peau, présentant des risques d’infection.

Un logo important sur la bouillotte

Si la bouillotte d’Annie a explosé, c’est parce qu’elle était périmée. En effet, les bouillottes ne peuvent pas être utilisées indéfiniment. Pour savoir si votre bouillotte est encore fonctionnelle, vous devez vérifier un petit logo en forme de fleur situé sur l’entonnoir ou le col de la bouillotte. Ce logo indique la date de fabrication de l’objet, et donc sa péremption. À noter que la durée de vie moyenne d’une bouillotte est de deux ans. Passé ce délai, l’objet peut fuir ou éclater, ce qui est arrivé à Annie.

“J’ai beaucoup parlé de la date d’expiration avec beaucoup de personnes. Les gens doivent vérifier cela sur leurs bouillottes et lorsqu’ils en achètent une. Je ne pense pas que tout le monde soit au courant de ça”, a confié Annie.

Crédit photo : LFRS

Pour utiliser votre bouillotte en toute sécurité, voici comment lire le logo. Le chiffre indiqué au centre de la roue à fleurs représente l’année de la fabrication de la bouillotte. Par exemple, le chiffre 20 renvoie à l’année 2020. Les 12 pétales autour du centre représentent quant à eux les mois de l’année, et les points dans ces pétales renvoient aux semaines de ces mois.

“Par exemple, trois points sur le cinquième pétale signifient qu’il a été fabriqué au cours de la troisième semaine de mai”, précise le service d’incendie et de sauvetage du Lancashire.

Vous avez désormais toutes les indications pour connaître la date de fabrication de votre bouillotte. Il ne vous reste plus qu’à ajouter deux années et vous connaîtrez sa date d’expiration. Une fois que cette date est passée, remplacez immédiatement votre bouillotte pour l’utiliser en toute sécurité.