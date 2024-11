En hiver, utilisez des feuilles d'aluminium pour faire des économies de chauffage

Le froid arrive et il est plus que temps de rallumer le chauffage. Pour faire des économies d’énergie, utilisez l’aluminium ! Voici comment faire.

Le mois de décembre est bientôt là, les températures chutent et de la neige est prévue dans les prochains jours dans plusieurs régions de France. Il est donc plus que jamais temps de rallumer le chauffage pour ne pas avoir froid chez soi. Cependant, ce geste coûte cher en électricité. Pour vous aider, il existe des astuces pour réduire sa facture d’électricité et faire des économies de chauffage en hiver.

L’une de ces astuces est particulièrement efficace et économique puisque vous aurez seulement besoin d’un rouleau d’aluminium. On vous explique.

L’aluminium pour chauffer sa maison

Il est possible de garder la chaleur dans une pièce en utilisant des feuilles d’aluminium. En effet, comme l’explique Maison & Travaux, “l’aluminium est un matériau connu pour ses excellentes propriétés thermiques, c’est-à-dire sa grande capacité à conduire une certaine température”.

Pour cette raison, vous pouvez installer un réflecteur de radiateur dans votre maison. Pour cela, déchirez une feuille de votre rouleau d’aluminium de manière à ce qu’elle soit assez grande pour recouvrir toute la surface du radiateur. Agrafez ensuite la feuille sur un morceau de carton et installez le tout derrière le radiateur. De cette façon, l’aluminium va absorber la chaleur de l’appareil et chauffer naturellement la pièce. Comme il est posé derrière le radiateur, il ne se voit pas mais attention : veillez à ne pas bloquer la sortie d’air chaud du radiateur et laissez un espace de quelques centimètres entre l’appareil et le carton.

Cette solution vous permettra de faire entre 5 à 10% d’économies d’énergie. En plus de cela, il existe d’autres astuces pour avoir chaud chez soi sans consommer trop de chauffage. Renseignez-vous sur les heures auxquelles vous pouvez éteindre et allumer votre chauffage ainsi que les températures à maintenir dans chaque pièce. Selon l'Ademe, il est recommandé de fixer une température de 17 degrés dans la chambre, 22 degrés dans la salle de bain et entre 19 et 21 degrés dans les pièces de vie. Ainsi, vous chaufferez votre logement sans vous ruiner tout en faisant un geste pour l’environnement.