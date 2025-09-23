Elle gagne plus de 100 000 € par an en ramassant ce que les riches jettent

Maggie McGaugh, une tiktokeuse américaine, cartonne avec ses vidéos dans lesquelles elle transforme les objets destinés à la poubelle. Des contenus qui rapportent une petite fortune.

Son nom ne vous dit sûrement rien, mais Maggie McGaugh est une véritable star sur TikTok, où elle est suivie par deux millions d’abonnés.

Forte de son succès, cette Texane de 30 ans cumule plus de 45 millions likes. Sa spécialité ? L’Américaine se met en scène dans des vidéos dans lesquelles elle redonne vie à des meubles et objets destinés à la poubelle.

Crédit Photo : Maggie McGaugh

La jeune femme passe ses journées à fouiller les bennes à ordures dans l’espoir de tomber sur une pépite à rénover. Contre toute attente, il lui arrive de trouver des articles de luxe abandonnés dans la rue. Sa passion consiste à transformer ses trouvailles en trésors. Tout a commencé il y a cinq ans.

« Je ne me considérais même pas comme quelqu'un de créatif. Puis, en 2020, j'avais désespérément besoin d'un exutoire qui me permettrait également de gagner de l'argent. Sur un coup de tête, j'ai peint une table que quelqu'un avait laissée sur le trottoir. Ce moment a tout changé », explique la trentenaire auprès du Daily Star.

Depuis lors, Maggie McGaugh multiple les vidéos virales. Une belle notoriété qui a changé sa vie du jour au lendemain.

Elle transforme un simple passe-temps en un empire florissant

Aujourd’hui, la créatrice de contenu affirme gagner près de 115 000 euros par an grâce à son activité. Dans le détail, certains de ses contrats publicitaires peuvent atteindre 17 000 euros pour une seule vidéo. Elle récolte aussi de l’argent en vendant les objets rénovés. Par exemple, elle a nettoyé un banc en seulement cinq minutes. Une fois cette étape terminée, elle a réussi à le vendre pour la somme de 20 euros.

« C'est une situation gagnant-gagnant. J'ai gagné de l'argent, j'ai obtenu de magnifiques pièces gratuitement et j'ai également monétisé les vidéos, ce qui a encore augmenté mes bénéfices », détaille la principale concernée. @maggiemcgaugh She never has to know 🤪 ♬ original sound - Maggie McGaugh

Selon ses dires, les personnes aisées n’hésitent pas à se débarrasser de leurs objets de valeur. Elle raconte notamment avoir déjà trouvé pour 500 euros de déchets dans une banlieue huppée en seulement deux heures.

Crédit Photo : Maggie McGaugh

En parallèle, la bricoleuse a fait l’acquisition d’une maison abandonnée. Sans réelle surprise, elle a dévoilé les coulisses des travaux de rénovation sur ses différents médias sociaux, comme Instagram. Ce n’est pas tout. Elle partage aussi ses précieux conseils à ses abonnés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la starlette ne s’attendait pas à vivre une telle success-story.

« Au départ, je souhaitais juste gagner un peu d’argent (…) Aujourd’hui, je dirige une entreprise que j’adore (…) Le fait que tout cela soit né des déchets de quelqu’un d’autre rend l’expérience encore plus enrichissante », conclut Maggie.