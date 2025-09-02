Traitée de « grosse », elle gagne plus de 10 000 € par mois grâce à ses formes voluptueuses

N'en déplaise à ses détracteurs, Danielle Gardiner, une mannequin «plus size», gagne sa vie grâce à sa silhouette voluptueuse.

Du haut de ses 36 ans, Danielle Gardiner est comblée par sa carrière professionnelle. Cette Britannique est une mannequin « plus size » très populaire sur Instagram, où elle est suivie par 128 000 abonnés.

En devenant modèle, la trentenaire a pris sa revanche sur toutes les personnes qui ont critiqué son poids dans le passé.

Dans une interview accordée au magazine Fabulous, la jeune femme revient sur son parcours inspirant.

Crédit Photo : Danielle Gardiner

Danielle a atteint une taille 52 après la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Noah.

Cinq ans plus tard, celle qui a passé des années à « essayer d’être mince » s’est inscrite à un atelier de confiance en soi organisé par « Miss Curvaceous UK », une agence de mannequins grandes tailles.

Selon ses dires, cet atelier lui a appris à s’apprécier pour qui elle est, plutôt que pour son apparence.

Par la suite, la jeune femme a décidé de concourir pour le titre de « Miss Curvaceous UK ». Après cette expérience enrichissante, cette dernière a commencé à publier des photos d’elle en lingerie sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Danielle Gardiner

Elle gagne une fortune grâce à ses formes

Le hic ? La reine de beauté a été confrontée à une vague de commentaires déplacés sur son corps.

« Quand j'ai posé en bikini et partagé des photos sur les réseaux sociaux, les gens ont commenté que je ne devrais pas porter ça à cause de ma taille (…) », se souvient la principale concernée.

Elle ajoute :

« On m'a traitée d'homme et on m'a dit que j'étais trop grosse pour être mannequin (…) ».

En parallèle, Danielle a vu son nombre d’abonnés augmenter de façon exponentielle. Résultat : elle a été contactée par des marques populaires de prêt-à-porter telles que Boohoo, PrettyLittleThing, Missguided, ou encore Nike.

Crédit Photo : Danielle Gardiner

Le moins que l’on puisse dire, c’es que ses collaborations commerciales lui apportent une petite fortune.

En effet, celle-ci peut gagner jusqu’à 10 000 £ (environ 11 540 €) par mois, sans compter ses contrats de mannequinat qui lui apportent en moyenne 15000£ (17 300 €) par an.

« Je gagne une fortune pour être grosse, et je ne serais pas mannequin, ni n'aurais 128 000 abonnés sur Instagram, si j'étais mince. Il y a tellement de mannequins minces que je ne me serais pas fait remarquer », confie Danielle.

Une chose est sûre : elle se moque des critiques sur son poids.

« Je m'en fiche complètement, car c'est ma taille qui fait mon succès. Je n'aurais jamais réussi comme mannequin avec une taille 40 ».

Crédit Photo : Danielle Gardiner

En tant qu’influenceuse, la Britannique aux formes voluptueuses reçoit jusqu’à 40 produits par semaine. Son job consiste à mettre ces articles en avant sur Instagram. Chaque publication lui rapporte entre 350 et 550£ (400 et 630 €).

Un business lucratif !