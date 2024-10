Elle gagne 140 000 euros par an grâce à ce job méconnu qui ne demande aucun diplôme

Du haut de ses 24 ans, cette Australienne a décidé de quitter son emploi dans une entreprise pour jouer au «client mystère». Une activité qui lui rapporte beaucoup d’argent.

Amy Coulston, originaire du Queensland (Australie), a quitté son emploi administratif dans une entreprise pour se consacrer à plein temps à des « activités parallèles ».

Cette jeune femme de 24 ans a commencé à exercer des petits boulots pendant ses études secondaires. Elle a notamment travaillé comme femme de ménage. Elle a aussi réalisé des études de marché pour des entreprises.

«L’étude de marché est sans aucun doute l’activité secondaire la plus lucrative. Je reste au téléphone avec un chercheur pendant environ une heure et je suis payée entre 60 et 85 dollars (environ 80 euros)», explique l’Australienne dans les colonnes du Daily Mail.

Depuis plus d’un an, Amy gagne une petite fortune en exerçant une autre profession peu connue et accessible sans diplôme.

Ce job, qui peut être exercé en tant que salarié ou indépendant, nécessite de se rendre au restaurant, visiter des magasins, des lieux culturels ou encore passer la nuit à l’hôtel. L’objectif ? Évaluer le service de ces établissements.

Crédit Photo : Supplied

Jusqu’à 150 000 dollars par an

Comme elle le précise, Amy «joue au client mystère». Selon ses dires, ce métier s’accorde mieux à son mode de vie, car elle peut voyager autant qu’elle le souhaite et choisir ses propres horaires.

Pour l’une de ses dernières missions, la jeune femme s'est rendue dans cinq magasins Aldi et a dû acheter quelque chose dans chacun d'entre eux.

Elle a acheté des mangues, des nains de jardin, des fleurs et bien d'autres choses encore. Il lui a fallu deux heures et demie pour parcourir tous les magasins et elle a gagné 100 dollars, soit 91 euros.

Crédit Photo : iStock

Cette dernière utilise le site web « Mystery Management » et doit réserver les missions d'audit un mois à l'avance. Elle répond également à des enquêtes en ligne et participe à des études de marché.

«Je fais aussi des tâches ménagères, comme aller chercher des objets à la poste et les déposer chez quelqu'un, et je fais du marketing d'affiliation via mes comptes de médias sociaux», détaille Amy auprès du site d’information.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que toutes ces activités lui permettent de bien gagner sa vie. Dans le détail, elle peut gagner jusqu'à 12 500 dollars (11 453 euros) par mois, soit 150 000 dollars par an (environ 137 445 euros).