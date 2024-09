Arrêtez tout, cette profession très prisée payée jusqu'à 65 000 euros est celle qui recrute le plus de jeunes diplômés

Au grand regret des jeunes, certaines études offrent très peu de débouchés. Pour ne pas vous retrouver dans l’impasse, voici le métier qui recrute le plus de jeunes diplômés.

Quand on finit ses études, il n’est pas toujours évident de trouver un travail. Certains secteurs sont bouchés et offrent peu de postes aux jeunes diplômés et il n’est pas rare de voir nombre d’entre eux à la recherche d’un emploi après leur cursus universitaire.

Pour éviter d’être confronté à une telle situation, et si vous n’avez pas d’idée précise de la profession que vous souhaitez exercer, vous pouvez vous renseigner sur les débouchés des différents secteurs. En effet, l’un d’eux recrute particulièrement et est sans cesse à la recherche de jeunes diplômés.

Crédit photo : iStock

En mai 2024, LinkedIn Actualités a dévoilé une étude listant les différentes professions qui embauchent le plus ainsi que les qualités recherchées par les employés. Pour parvenir à ces résultats, le groupe LinkedIn Economic Graph a analysé les postes occupés par les jeunes actifs après l’obtention de leur diplôme entre le 1er janvier 2023 et le 11 mars 2024, en excluant les stages et les emplois à temps partiel. Les chercheurs ont également analysé les compétences les plus demandées par les recruteurs.

Une profession qui recrute

D’après les résultats de l’étude, les compétences les plus recherchées sont le leadership, l’esprit critique, la communication, l’informatique et l’ingénierie. Parmi les métiers qui embauchent le plus, on retrouve les ingénieurs d’études, les responsables RH, les responsables communication et les juristes. En première position, on retrouve la profession d’ingénieur logiciel, un poste très recherché par les entreprises de services numériques comme Capgemini, Atos ou Alten.

“Ces cabinets cherchent des experts pour accompagner la transformation numérique des entreprises”, a indiqué Mehdi Ramdani, rédacteur en chef de LinkedIn Actualités.

Crédit photo : iStock

L’ingénieur logiciel doit concevoir et développer des logiciels et des programmes informatiques, allant de la comptabilité à la cybersécurité, pour des clients ou des entreprises. Pour faire ce métier, il faut avoir un diplôme d’ingénieur en informatique, de développement logiciel ou génie logiciel. Pour cela, vous pouvez suivre un master Miage (Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises) ou un master en informatique.

Notez qu’en début de carrière, un ingénieur logiciel touche un salaire annuel de 42 000 euros bruts. Ce salaire peut évoluer jusqu’à 55 000 euros bruts annuels en milieu de carrière et 65 000 euros bruts pour un ingénieur logiciel confirmé.