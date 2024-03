Elle gagne 13 fois au Loto, la loterie refuse de lui donner son argent

En Angleterre, une Britannique âgée de 69 ans a éveillé les soupçons auprès de la loterie nationale, qui estime que la joueuse gagne trop souvent. Au point même de bloquer ses gains !

Joueuse invétérée, Amelia Barham est “furieuse”, excédée par l’attitude de l’organisme gérant la loterie britannique. Âgée de 69 ans, elle a vu son dernier gain, d’une valeur de 800 livres (soit 935 euros environ), être gelé par la loterie nationale.

Habitante à Hammersmith, une ville située à l’ouest de Londres, Amelia Barham attendait tranquillement de recevoir ses gains. Ne voyant rien venir, elle se rend au bureau de Poste qui la renvoie vers le lieu d’achat du ticket dans un supermarché.

Une fois sur place, on lui explique qu’elle doit envoyer des photos des deux faces du ticket gagnant. Une incompréhension pour la sexagénaire qui n’en est pas à son premier gain. Cependant, depuis le 1er février dernier, l’opérateur de la loterie britannique a changé, tout comme les règles.

Crédit photo : iStock

Un enquêteur à son domicile !

Amelia Barham envoie donc des photos de son ticket, recto et verso. C’est alors que l’opérateur Allwyn lui signifie l’intervention prochaine d’un enquêteur à son domicile. L’enquêteur en question, qui est un ancien détective, doit déterminer pourquoi elle gagne si souvent à la loterie.

La gagnante lésée tombe des nues : “J’ai été traitée comme une sorte de criminel. Recevoir quelqu’un chez moi était intimidant. Ils m’ont dit que c’était à cause du nombre de victoires que j’avais remportées”, exprime-t-elle dans plusieurs médias britanniques comme The Sun.

Dans le passé, Amelia Barham a déjà gagné 23 000 livres, soit environ 27 000 euros, grâce à ses multiples participations à la loterie britannique. De quoi la rendre suspecte aux yeux du nouvel opérateur !

La Britannique attend donc toujours la visite de l’enquêteur et ses gains sont toujours bloqués. Exaspérée de cette situation, elle a promis qu’elle n’achètera plus jamais de billets si elle ne peut plus recevoir l’argent gagné.