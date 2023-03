À cause du poids de son gigantesque bébé à l'accouchement, cette maman a dû recevoir 200 points de suture

Sur TikTok, une mère a partagé, avec humour, l’histoire de son dernier accouchement, imitant la réaction de la sage-femme à la découverte du poids énorme de son bébé.

Crédit photo : iStock

L’accouchement est un moment souvent délicat pour les femmes, surtout quand le bébé se révèle plutôt costaud. Lorsque le poids de naissance est supérieur à quatre kilos, on appelle cela une macrosomie et cela entraîne souvent des complications, conduisant à une césarienne.

Si ce n’est pas le cas, il peut arriver que certaines accouchent par voie basse et le personnel médical procède à une épisiotomie pour éviter une déchirure trop importante. L’épisiotomie entraîne alors la pose de points de suture qui se résorbent naturellement mais peuvent représenter une gêne pour la mère durant les premières semaines après l’accouchement.

C’est exactement l’expérience qu’a traversé une maman britannique récemment. Une expérience qu’elle a voulu partager à travers une vidéo TikTok. En effet, elle raconte avoir mis au monde un bébé de plus de 5 kilos ! Un événement qui a stupéfait la sage-femme qui a confié n’avoir jamais vu ça, alors qu’elle pensait avoir été témoin de tout.

200 points de suture pour la maman

Dans sa vidéo, la maman prend un ton humoristique, en mimant la réaction de la sage-femme. La mise au monde d’un bébé avec un tel poids n’a pas été sans conséquences évidemment puisqu’elle a expliqué qu’elle a reçu 200 points de suture à l’intérieur et à l’extérieur de son vagin.

Une révélation qui a laissé les internautes perplexes et qui a notamment engendré des réactions de mamans qui ont également mis au monde des bébés à des poids de naissance assez conséquents.

Crédit photo : TikTok / @danloulin92

“J’ai vécu la même chose, les sages-femmes n’arrêtaient pas de repeser ma fille. Elles pensaient que la balance était cassée” a notamment déclaré l’une d’elles. Une autre a renchéri, confirmant que mettre un bébé aussi lourd au monde était un travail herculéen : “Mon dieu, mon fils faisait 4,5 kilos et je voulais mourir. J’ai même dit à ma sage-femme de me laisser mourir”.

Pour rassurer les mamans qui nous lisent, ces poids de naissance ne sont pas non plus monnaie courante. Généralement, une cause médicale en est à l’origine, le diabète gestationnel et la prise du poids du bébé in utéro est alors strictement surveillé.