Elle oublie son sac contenant 400 euros sur une aire d'autoroute, une femme fait une détour de 30 km pour lui rendre

Dans un courrier adressé à Ouest-France, une octogénaire raconte comme une chaîne de solidarité incroyable a pu lui permettre de retrouver son sac à main, qu’elle avait oublié sur une aire d’autoroute.

Tous les héros ne portent pas de cape ! Au quotidien, nombreuses sont les personnes qui s’illustrent par leur bonté sans attirer l’attention d’aucun média. Dans son courrier des lecteurs et lectrices, Ouest-France a reçu le témoignage d’une dénommée Estelle.

Cette retraitée raconte notamment avoir ressenti un immense désarroi après avoir oublié son sac à main sur une aire d’autoroute près d’Agen, dans le Lot-et-Garonne, le 7 juin dernier. La retraité, sur la route avec son mari en direction du Tarn, ne réalise son oubli à 80 kilomètres de l’aire d'autoroute.

C’est la panique à bord puisque le sac à main contenait leurs papiers, un chéquier, une carte bancaire et 400 euros en liquide.

Crédit photo : iStock

Bien heureusement, une chaîne de solidarité va se former pour leur permettre de récupérer le sac. Si elle est démunie de ses papiers d’identité et de ses moyens de paiement, la retraitée a toujours son téléphone. Sa fille Claire l’appelle alors pour lui annoncer que son sac a été retrouvé dans les toilettes par “quelqu’un d’honnête”.

En effet, un homme prénommé Rudy à trouver le sac à main, qui contenait également un répertoire papier. Grâce au nom de jeune fille de la retraitée mentionnée sur le papier d’identité, parvient alors à identifier des proches, dont le frère et le neveu. Ces derniers préviennent alors la fille d’Estelle, qui connaissait l’itinéraire du couple.

Crédit photo : iStock

Pour aller rendre le sac à main à Toulouse, où le couple de retraités s’est arrêté, Rudy cherche quelqu’un “à la mine sympa et fiable”. Il le confie à une femme nommée Myriam, qui n’hésitera pas à faire un détour de 30 km pour rejoindre le couple de retraités sur un parking d’Auchan à l’entreé de la Ville rose.

“Cette chaîne de solidarité, de bonté gratuite et d’humanité, nous a époustouflés et profondément émus ! Dans ce monde de brutes et d’individualistes que l’on nous dépeint tous les jours, cela fait chaud au cœur de voir qu’il y a encore des gens honnêtes et généreux.”