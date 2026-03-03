Elle paie une place en 1ère classe dans le train et doit... s'asseoir par terre

Par |

Judith assise dans le train

En Suisse, une femme a payé 50 euros pour avoir une place en première classe dans le train. Cependant, la ligne était tellement fréquentée qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de s’asseoir par terre.

Judith est une femme d’une quarantaine d’années qui a eu une grosse déception en prenant le train le 18 février dernier, en Suisse. Elle a fait le trajet en partant de Berne pour rejoindre Zurich, une ligne qui est habituellement très fréquentée. Pour être sûre d’avoir une place, Judith n’a pas hésité à payer plus cher.

Une femme monte dans un trainCrédit photo : iStock

En effet, la quarantenaire a acheté une place en première classe au prix de 45,50 francs suisses, soit 50 euros, pour faire plus d’une heure de trajet assise. Cependant, tout ne s’est pas passé comme elle l’espérait.

Elle s’assoit par terre

En arrivant dans le train, Judith a immédiatement compris que toutes les places assises étaient prises, en seconde comme en première classe. Ainsi, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’asseoir par terre pendant le trajet, bien qu’elle ait payé un supplément pour voyager dans de bonnes conditions. Elle n'a pas pu faire comme cette autre femme qui a pris place sur un siège qui n'était pas le sien, sans comprendre où était le problème.

Voir cette publication sur Instagram
La suite après cette vidéo

Une publication partagée par Judith Bähler (@couldbe.ju)

“Tous les wagons étaient pleins à craquer. Même lorsqu’un collaborateur a fait une annonce pour demander aux gens de retirer leurs bagages des sièges, il n’y avait aucune place. Même les escaliers étaient bondés de passage. Je suis simplement étonnée. Je sais bien que la ligne Berne - Zurich est très fréquentée, mais là, c’était vraiment intense. Surtout que les 45,50 francs que l’on paie pour le trajet, c’est déjà un prix considérable”, a-t-elle déclaré auprès de 20 Minutes.

Pas de réservation

En Suisse, les billets de première classe ne sont pas systématiquement synonymes de réservation. Comme l’a vécu Judith, il peut arriver qu’il y ait plus de places vendues que de sièges disponibles dans le train. Dans ce cas, Ouest-France recommande de faire constater la situation par écrit à un contrôleur, afin de se faire rembourser la différence entre le prix d’un billet de seconde et de première classe.

En France, la situation diffère un peu. Que l’on soit en première ou en seconde classe, il est obligatoire de réserver sa place dans les TGV et les Intercités, mais attention : votre siège de train peut être donné à quelqu'un d'autre si vous ne suivez pas une consigne stricte. Une mesure prise pour éviter de voyager assis par terre ou debout pendant tout le trajet.

Suivez nous sur Google News
Train Argent

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Une facture
Votre mairie peut vous donner 500 euros pour payer vos factures, mais très peu de Français le savent
Capture d'écran montrant les employés ramasser les billets
Ce patron étale 24 millions d’euros sur une table et laisse ses employés se servir
Agent de sécurité avec matraque dans une gare
Les agents de la sûreté ferroviaire auront désormais des pistolets à impulsion électrique
Des bitcoins
Une plateforme crypto distribue 40 milliards de dollars en bitcoins par erreur
Elon Musk
Elon Musk affirme que nous n'aurons plus besoin d'argent grâce à l’intelligence artificielle