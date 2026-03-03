Elle paie une place en 1ère classe dans le train et doit... s'asseoir par terre

En Suisse, une femme a payé 50 euros pour avoir une place en première classe dans le train. Cependant, la ligne était tellement fréquentée qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de s’asseoir par terre.

Judith est une femme d’une quarantaine d’années qui a eu une grosse déception en prenant le train le 18 février dernier, en Suisse. Elle a fait le trajet en partant de Berne pour rejoindre Zurich, une ligne qui est habituellement très fréquentée. Pour être sûre d’avoir une place, Judith n’a pas hésité à payer plus cher.

Crédit photo : iStock

En effet, la quarantenaire a acheté une place en première classe au prix de 45,50 francs suisses, soit 50 euros, pour faire plus d’une heure de trajet assise. Cependant, tout ne s’est pas passé comme elle l’espérait.

Elle s’assoit par terre

En arrivant dans le train, Judith a immédiatement compris que toutes les places assises étaient prises, en seconde comme en première classe. Ainsi, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’asseoir par terre pendant le trajet, bien qu’elle ait payé un supplément pour voyager dans de bonnes conditions. Elle n'a pas pu faire comme cette autre femme qui a pris place sur un siège qui n'était pas le sien, sans comprendre où était le problème.

Voir cette publication sur Instagram La suite après cette vidéo Une publication partagée par Judith Bähler (@couldbe.ju)

“Tous les wagons étaient pleins à craquer. Même lorsqu’un collaborateur a fait une annonce pour demander aux gens de retirer leurs bagages des sièges, il n’y avait aucune place. Même les escaliers étaient bondés de passage. Je suis simplement étonnée. Je sais bien que la ligne Berne - Zurich est très fréquentée, mais là, c’était vraiment intense. Surtout que les 45,50 francs que l’on paie pour le trajet, c’est déjà un prix considérable”, a-t-elle déclaré auprès de 20 Minutes.

Pas de réservation

En Suisse, les billets de première classe ne sont pas systématiquement synonymes de réservation. Comme l’a vécu Judith, il peut arriver qu’il y ait plus de places vendues que de sièges disponibles dans le train. Dans ce cas, Ouest-France recommande de faire constater la situation par écrit à un contrôleur, afin de se faire rembourser la différence entre le prix d’un billet de seconde et de première classe.

En France, la situation diffère un peu. Que l’on soit en première ou en seconde classe, il est obligatoire de réserver sa place dans les TGV et les Intercités, mais attention : votre siège de train peut être donné à quelqu'un d'autre si vous ne suivez pas une consigne stricte. Une mesure prise pour éviter de voyager assis par terre ou debout pendant tout le trajet.