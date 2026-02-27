Ce patron étale 24 millions d'euros sur une table et laisse ses employés se servir

Direction la Chine, où le patron d’une entreprise a réservé une belle surprise à ses employés.

Ces dernières années, certains PDG se sont illustrés par leur générosité. Pour Noël, l’un deux a par exemple offert une prime de 240 millions de dollars à ses 540 employés.

En Chine, Cui Peijun, patron de Henan Kuangshan, entreprise spécialisée dans la fabrication et la location de grues et présente dans plus de 130 pays, a lui aussi frappé fort pour récompenser ses collaborateurs.

Crédit Photo : Elephant News

Une prime exceptionnelle

Le 13 février dernier, la société a organisé sa soirée annuelle. Par le passé, les employés avaient pour habitude de repartir avec un cadeau, comme des bijoux ou de l’électroménager.

Cette année, ils ont eu la surprise de recevoir un présent hors du commun. Lors de ce banquet spectaculaire, les 7 000 salariés présents sont tombés des nues en découvrant une table gigantesque recouverte de liasses de billets, selon les informations du Daily Mail, relayées par le site 7sur7.

Crédit Photo : Elephant News

Au total, près de 24 millions d’euros étaient ainsi exposés sous le regard médusé du personnel. Chaque employé devait emporter la somme qu’il parvenait à soulever et à transporter de ses propres mains.

Selon le quotidien sud-coréen Chosun Daily, l’un des participants est ainsi reparti avec l’équivalent de 11 000 euros en espèces.

Un patron généreux

La suite après cette vidéo

En interview, Cui Peijun, surnommé « le patron le plus généreux du monde », s’est exprimé sur les raisons qui le poussent à distribuer autant d’argent à son personnel.

« Ce n’est pas que j’aime donner de l’argent, mais les jeunes sont accablés par des prêts automobiles et des hypothèques, et toute aide que nous pouvons leur apporter est la bienvenue », a-t-il déclaré.

En 2022, il avait déjà fait don de 4 millions d’euros à plus de 4 000 étudiants issus de milieux défavorisés.

Deux ans plus tard, Henan Kuangshan a réalisé un bénéfice net de 33,5 millions d’euros. L’entreprise a ainsi offert une prime de 21,9 millions d’euros à l’ensemble de ses employés.

Crédit Photo : Elephant News

Ce n’est pas tout. Lors de la Journée internationale des droits des femmes, en mars dernier, le chef d’entreprise a versé un bonus de 206 000 euros à 2 000 salariées.

D’après le South China Morning Post, Cui Peijun a lui-même été contraint d’interrompre ses études, sa famille n’ayant pas les moyens de financer les frais de scolarité.

À propos de ses actes de charité, il a déclaré :