Votre mairie peut vous donner 500 euros pour payer vos factures, mais très peu de Français le savent

Cette aide reste encore méconnue et pourtant, elle pourrait vous aider à payer vos factures : les mairies de toutes les communes françaises proposent des aides financières pour alléger vos dettes chaque mois.

Chaque mois, les factures sont une partie importante du budget. Pour vous aider à les payer, vous pouvez solliciter plusieurs organismes connus, comme la CAF qui propose des aides dont vous pouvez bénéficier. Cependant, il existe également d’autres démarches que peu de personnes utilisent, qui peuvent pourtant être très utiles.

Crédit photo : iStock

Chaque commune a un Centre communal d’action sociale (CCAS) ou un Centre intercommunal d’action sociale (CIAS). Il s’agit d’établissements publics rattachés à la mairie de chaque ville, qui ont pour mission d’aider les habitants en difficulté. Ces centres luttent contre l’exclusion, soutiennent les personnes les plus fragiles et leur proposent une aide administrative.

Alléger ses factures

Mais ce n’est pas tout ! Ces centres peuvent également attribuer des aides financières pour aider les foyers à payer leurs factures. Cela concerne l’électricité, le gaz ou même l’eau, selon le site du Service Public. En effet, le CCAS peut vous envoyer une participation directe ou faire un virement à votre fournisseur, vous aider à manger et alléger votre loyer.

Crédit photo : iStock

Les montants de ces aides varient selon le budget de votre commune. Selon Pleine Vie, dans certaines villes, une famille peut recevoir jusqu’à 400 euros pour payer ses factures de gaz ou d’électricité. Dans la majorité des communes, ces aides varient entre 180 et 450 euros pour les factures d’énergie et entre 120 et 300 euros pour l’eau. Une aide de 500 euros existe également pour les foyers les plus critiques tandis que 150 euros peuvent être versés pour aider les séniors et les familles non imposables à payer leur chauffage. Pour réduire vos factures d'électricité, pensez également à adopter des gestes simples au quotidien, en réglant notamment votre téléviseur.

Comment recevoir ces aides ?

En plus de cela, les CCAS peuvent vous aider à payer la cantine scolaire de vos enfants en fixant le tarif à 1 euro par jour, pour les familles les plus démunies. Des aides pour passer le permis de conduire peuvent également être proposées aux jeunes en insertion et aux demandeurs d’emploi.

Pour bénéficier de ces aides, contactez votre mairie ou votre CCAS afin d’obtenir un rendez-vous avec un travailleur social. Vous devrez ensuite constituer un dossier avec des documents justifiant votre situation financière et vous n’aurez plus qu’à attendre la décision de votre mairie pour connaître l’aide dont vous pourrez bénéficier.