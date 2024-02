Elle poste un dernier message drôle et bouleversant avant d'être euthanasiée, à l'âge de 28 ans

Une femme de 28 ans, dont le quotidien était devenu invivable en raison d'une maladie chronique, a été euthanasiée aux Pays-Bas.

Son calvaire a pris fin.

Lauren Hoeve, youtubeuse néerlandaise, est décédée le 27 janvier dernier à l'âge de 28 ans après avoir été euthanasiée, comme la loi le permet aux Pays-Bas.

Souffrant depuis des années d'une encéphalomyélite myalgique - maladie que l'on appelle communément syndrome de fatigue chronique -, la jeune femme avait exprimé à plusieurs reprises son désir d'en finir, par le passé.

Quelques heures avant de mourir, Lauren Hoeve a posté un message à la fois drôle et bouleversant sur le réseau social X.

« Ce sera mon dernier tweet. Merci à tous pour votre amour. Je vais me reposer un peu et être avec mes proches. Profitez d'un dernier mème morbide de ma part », peut-on lire ainsi sur ce dernier post accompagné d'une image ironique, où l'on voit un enfant, pouce levé et avec des lunettes de soleil, qui annonce qu'il va se faire euthanasier.

Crédit photo : @dutchlauren / Capture d'écran X

Un trait d'humour que d'aucuns jugeraient malvenu, mais qui illustre à merveille le caractère enjoué de la jeune femme, qui ne cessait de plaisanter malgré la pénibilité de son quotidien.

Le décès de la jeune femme a été annoncé plus tard sur son blog personnel.

« Lauren est décédée paisiblement à l'âge de 28 ans (...) à 13h55 en présence de ses parents Leonie et Peter et de sa meilleure amie Lau (...) Nous tenons à vous remercier pour votre compassion et votre soutien », ont ainsi précisé ses proches.

Crédit photo : @dutchlauren / X

Lauren Hoeve avait fait une demande d'euthanasie en 2022 après des années de souffrance liées à sa maladie chronique, appelée encéphalomyélite myalgique. Caractérisée par une inflammation de la moelle épinière et du cerveau, cette pathologie aux causes inconnues se traduit par des douleurs musculaires récurrentes, ainsi qu'un état de fatigue répété qui ne disparaît pas même après repos.

Pour rappel, le décret sur la fin de vie et le suicide assisté est entré en vigueur le 1er avril 2002, aux Pays-Bas.