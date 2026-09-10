Selon l'Insee, les Français dépensent en moyenne un salaire par an en carburant

L’étude de l’Insee montre que les Français dépensent plus de 1300 euros par an à la pompe. Cet écart se creuse selon les zones géographiques.

Un mois de salaire consacré à l’essence en 2021

Ce mercredi 8 septembre, une nouvelle réunion du gouvernement doit se tenir à Bercy concernant la hausse toujours plus importante du prix à la pompe. Dans le même temps, l’Insee dévoile une étude assez alarmante sur les dépenses carburant des Français.

Ainsi, on apprend qu’en 2021, 10,6 % des ménages français (parmi les 21,2 millions qui possédaient une voiture) dépensaient l’équivalent d’un mois de salaire pour l’essence. C’est bien plus pour les ménages ruraux, éloignés des villes. Selon l’institut, 16,7 % des ménages ruraux dépensaient plus d’un mois de salaire en carburant.

Selon leurs estimations, les ménages ruraux roulent en moyenne 27 500 km par an, soit deux fois plus que les autres (14 500 km en moyenne).

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Une nette différence selon les zones géographiques

Crédit photo : Richard Villalon/ iStock

Plus concrètement, les ménages ruraux dépensent en moyenne 2 698 euros à la pompe contre 1 377 euros pour l’ensemble des propriétaires de voiture. Surtout, le taux de pauvreté de ces ménages exposés atteint 37,8 % tandis qu’il atteint les 10 % chez les ménages avec voiture.

Les personnes munies d’un véhicule vivant à la campagne sont donc bien plus impactées à chaque hausse des prix du carburant. Non seulement, elles effectuent plus de kilomètres mais elles sont également plus touchées par la pauvreté.

Depuis cinq ans, les choses ont beaucoup changé à cause du conflit au Moyen-Orient. Les prix de l’essence ne cessent de flamber et on estime qu’un plein d’essence coûte aujourd’hui 80 euros voire plus en France. Avec cette envolée des prix, c’est désormais plus d’un mois de salaire que les Français consacrent au carburant en 2026, bien plus qu’il y a cinq ans.