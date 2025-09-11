Elle s'identifie comme un poméranien, se fait promener par sa maîtresse, et fait la fierté de son père

Récemment, une invitée de l’émission britannique «This Morning» a fait sensation en dévoilant son mode de vie atypique.

Il y a quelques jours, une habitante de Pennsylvanie (États-Unis) a surpris les téléspectateurs du talk-show britannique «This Morning».

La raison ? Cette jeune femme, connue sous le surnom de « Milk », a fait une révélation surprenante sur son mode de vie, rapporte LADbible.

Interrogée à ce sujet en visio, cette dernière confie auprès des deux animateurs - Cat Deeley et Ben Shephard - qu’elle s’identifie comme un… poméranien (une race de chien).

.

Crédit Photo : iStock

Depuis l’enfance, cette Américaine est obsédée par les chiens « mignons ». Elle a donc décidé d’en devenir un. Comme elle le précise, elle ne regrette pas son choix.

Selon ses dires, elle « vit » comme un quadrupède depuis environ un an. Elle a sauté le pas après avoir découvert cette pratique sur son fil d’actualité TikTok.

Une vie de chien

Une chose est sûre : Milk se moque du regard des autres. D’après elle, les « gens devraient être moins sensibles ».

Si le père de la jeune fille est son « plus grand supporter », son épouse, elle, peine à accepter la nouvelle identité de sa fille.

« Ma femme, en revanche, n’est pas vraiment d’accord avec tout », a-t-il indiqué pendant l’interview.

Avant d’ajouter :

« Nous aimons notre fille, si elle veut être comme ça pour le reste de sa vie, c’est vraiment son choix (…) C’est qui elle est maintenant ».

Crédit Photo : Truly

Sans réelle surprise, Milk se comporte comme un chien. Elle possède des jouets pour toutous et trois queues différentes : une queue de poméranien, une queue de dalmatien et une queue hypermobile qui remue.

Elle fait aussi le bonheur de Star, sa maîtresse, qui la promène de temps en temps.

« C’est une relation très platonique (…) C’est juste quelqu’un qui veut prendre soin de moi en tant que fille-chien. Je fais de tours, j’aime m’asseoir, jouer avec mes jouets. J’adore le tir à la corde et les promenades ». (Milk)

Crédit Photo : Truly

Son père assure que les gens n’ont aucun problème avec le fait que sa fille veuille être un chien.

« Ils veulent généralement savoir ce qu'elle fait. Quand elle dit qu'elle est influenceuse, ils comprennent », a-t-il déclaré.

Il insiste sur le fait que les parents doivent laisser leurs enfants « vivre leur vie » tant qu’ils « ne dérangent personne ».