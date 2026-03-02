Elle tire sur son mari coupable d'abus sexuel sur enfants et finit en prison, mais elle n'a aucun regret

Aux Etats-Unis, l’ancienne directrice d’une crèche avait pris plusieurs années de prison après avoir tiré sur son mari coupable d’abus sexuel sur des enfants dans son établissement. À sa sortie, elle n’a exprimé aucun regret, bien au contraire.

Shanteari Young était émue lorsqu'elle s'est rendue dans un centre de réinsertion pour faire retirer son bracelet électronique. La visite, qui a eu lieu le 17 décembre 2025, a duré 10 minutes. Lorsque les employés ont retiré le bracelet, elle n'arrêtait pas de demander si elle était vraiment autorisée à partir comme elle le confie au média The Banner :

« Quand je suis montée dans ma voiture, j'ai fondu en larmes. Parce que c'était comme si j'avais enfin terminé. »

Cela faisait près de trois ans et demi qu'elle avait tiré deux fois sur son mari de l'époque, James Weems Jr., dans sa chambre d'hôtel à Washington, D.C., après avoir appris qu'il aurait abusé sexuellement d'enfants dans son entreprise, la crèche Lil Kidz Kastle Daycare Center, situé à Baltimore. Il a survécu et a ensuite été arrêté et inculpé d'abus sexuels sur mineurs et de crimes connexes.

Crédit photo : The Banner

Le jour des faits, la police métropolitaine a arrêté Shanteari Young, qui a plaidé coupable devant la Cour supérieure de Washington pour voies de fait graves et port d'armes à feu sans permis. Elle a été condamnée à quatre ans de prison, plus deux ans de liberté surveillée, et a purgé la dernière partie de sa peine en résidence surveillée.

Aujourd'hui, Shanteari Young essaie d'aller de l'avant et ne s'attarde pas sur ce qui s'est passé. Elle travaille dans un centre de réadaptation résidentiel et souhaite défendre les enfants victimes d'abus sexuels.

« Je veux montrer aux gens que même si quelque chose de catastrophique peut vous arriver, vous pouvez vous reconstruire et aller de l'avant. J'essaie de transformer cette situation en quelque chose de positif et d'aider les gens. »

Prison à vie pour son ex-mari

Bien évidemment, Shanteari Young a divorcé de son mari pendant son incarcération. La première fois qu’elle a revu son ex-époux après la fusillade, c'était en 2024, dans une salle d'audience du comté de Baltimore, lorsqu'elle a témoigné contre lui lors du procès.

« C'était un peu surréaliste. Mais j'étais tellement concentrée sur ce que j'allais faire. »

Lorsqu’elle est revenue à la prison, elle n'a pas pu utiliser immédiatement le téléphone. Elle a déclaré avoir ensuite appelé son amie et partenaire commerciale, Nicole Knox, qui lui a dit : « On l'a eu. »

Crédit photo : Baltimore County Police

James Weems Jr, 60 ans, a été reconnu coupable par la cour d'appel du comté de Baltimore de multiples chefs d'accusation liés à l'abus sexuel d'une fillette de 10 ans qui fréquentait la garderie. Il a écopé de la prison à perpétuité.

Lors du prononcé de la sentence, le juge Michael J. Finifter a déclaré qu'il pensait que Weems avait utilisé ses compétences d'ancien policier de Baltimore pour « commettre ces crimes odieux ». Weems n'avait « rien de répréhensible dans son passé officiel », et il a manipulé de nombreuses personnes, dont Young.

« Les abus sexuels sur mineurs ne se produisent généralement pas en présence de nombreux témoins. Ce n'est tout simplement pas ainsi que ce type de crime se déroule. Je pense que le public est en danger si cet homme est en liberté au sein de la communauté. »

Une nouvelle vie après la prison

Depuis sa sortie de prison, Shanteari Young dit apprécier les petites choses de la vie. Dormir sur un matelas confortable. Changer de chaîne à la télévision. Préparer un repas sans avoir à réchauffer les ingrédients sur un radiateur. La prison, dit-elle, « vous rend humble ».

Shanteari Young milite désormais en faveur d'une législation qui obligerait les prestataires de services de garde d'enfants à suivre une formation spécifique sur l'identification, la prévention et le signalement des abus. Elle est amie avec Del. Sean Stinnett, un démocrate de Baltimore, qui a présenté le projet de loi.

Crédit photo : The Banner

Dans un courriel, Cherie Duvall-Jones, porte-parole du ministère de l'Éducation de l'État du Maryland, a déclaré qu'il n'existait pas de formation spécifique axée sur les abus sexuels. Elle a précisé que ce sujet était abordé dans d'autres formations obligatoires et a souligné que tous les membres du personnel et les prestataires de services de garde d'enfants étaient tenus, en vertu de la loi de l'État, de signaler tout cas présumé de maltraitance ou de négligence.

Shanteari Young a déclaré qu'elle souhaitait également créer une organisation à but non lucratif pour aider les enfants victimes d'abus sexuels. Elle a déjà déposé le nom « Opened Umbrellas 4 Lil Kidz LLC ».

Crédit photo : Shanteari Young

Elle écrit également un livre sur son expérience intitulé « My Protector », qu'elle s'est fixé comme objectif de terminer en mai. En revanche, les conséquences juridiques de ce qui s'est passé ne sont pas terminées.

Toujours poursuivie en justice par les parents de la victime

Shanteari Young est citée comme défenderesse dans trois procès en cours contre la crèche Lil Kidz Kastle Daycare Center, qui a depuis fermé ses portes. Elle estime que les enfants devraient être indemnisés, mais se sent injustement attaquée dans les plaintes. Le récit a changé, passant de « lui comme méchant » à « moi comme méchante », a-t-elle déclaré.

Mais Josh Kahn, l'avocat représentant la mère de la fillette qui, selon le jury, a été victime d'abus sexuels à la crèche, a affirmé que Shanteari Young savait que son ex-mari était accro à la pornographie et qu'elle l'avait laissé côtoyer des enfants sans surveillance.

« Franchement, nous ne pensons pas qu'elle ait les mains propres. Nous pensons qu'elle est responsable. Et en fin de compte, c'est au jury qu'il appartiendra de trancher. »

Shanteari Young nie ces allégations, soulignant que son ex-mari a même témoigné qu'il ne lui avait pas révélé sa dépendance à la pornographie.

Crédit photo : Capture d'écran 13 WJZ

Dans le même temps, la compagnie d'assurance de la crèche Lil Kidz Kastle Daycare Center affirme que le montant total de la couverture est limité à 100 000 dollars.

Shanteari Young a déclaré qu'elle ne souhaitait pas que d'autres personnes fassent le même choix qu'elle et se livrent à une justice expéditive. Elle a déclaré que sa vie entière avait changé en 72 heures. Dans le même temps, elle a confié qu'elle n'avait aucun regret.