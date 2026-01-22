En Angleterre, une femme ayant appris l’infidélité de son père a décidé de se venger en s’attaquant à sa maîtresse. Un geste qui lui a valu de finir derrière les barreaux.

Eleanor Brown, une Britannique sans histoire, a vu sa vie basculer en 2024 lorsqu’elle a été incarcérée. La raison ? Elle a été condamnée pour avoir publié des photos intimes de la maîtresse de son père infidèle sur un site d’escorts.

Selon les informations du Daily Mail, relayées par Paris Match, la détenue a été libérée après avoir purgé la moitié de sa peine de prison. Malgré son séjour derrière les barreaux, la jeune femme ne regrette pas son geste.

Crédit Photo : Ben Lack Photography Ltd

Elle se venge de la maîtresse de son père…

Cette histoire surréaliste a commencé en 2022. À l’époque, cette Anglaise de 26 ans était toujours hantée par la liaison extraconjugale de son père Geoff Brown, un ancien policier.

Douze ans plus tôt, celui-ci avait en effet vécu une idylle interdite avec une femme. Eleanor était âgée de quatorze ans. Quelques années plus tard, cette dernière a perdu la tête après avoir découvert que le mari de la maîtresse avait créé une nouvelle entreprise florissante.

Crédit Photo : DR

Furieuse, elle a humilié l’amante de son géniteur sur la page Facebook de la société, l’insultant notamment de « briseuse de ménages » et de « traînée ».

La vengeance a pris une tournure plus sombre quand Eleanor a fait le choix d’utiliser des photos à caractère sexuel de la maîtresse pour lui rendre la monnaie de sa pièce.

… en l’inscrivant sur un site de prostitution

Sarah, l’épouse de Geoff, qui nourrissait encore du ressentiment envers la femme qui a failli détruire son mariage, a envoyé une série de clichés sur lesquels sa rivale apparaît nue à sa fille.

Comme le précisent nos confrères, Eleanor a alors publié ces photos sur un site de prostitution. Elle a ensuite créé un faux profil à sa pire ennemie.

Crédit Photo : DR

« Ancienne policière, en uniforme, que j’aime porter pour mes clients », pouvait-on lire sur sa page de présentation.

La fausse escort proposait des services sexuels contre 5 à 10 livres sterling. Très vite, cette dernière a reçu une avalanche de demandes, toutes envoyées à son époux via un lien WhatsApp.

« Je ne ressens aucun remord »

Le couple a finalement contacté la police, ce qui a conduit à la condamnation d’Eleanor. L’instigatrice de ce plan machiavélique a été condamnée à un peine de trois ans d’emprisonnement en octobre 2024 par le tribunal de Leeds.

Lors de son procès, le juge a pointé du doigt son absence de remords « stupéfiante » et son « comportement vindicatif, égoïste et vengeur ».

Crédit Photo : DR

À la suite de sa libération, l’ancienne prisonnière est revenue sur son acte dans une vidéo publiée sur TikTok. Dessus, Eleanor affirme avoir été « emprisonnée pour une blague » qu’elle ne regrette pas.

« Si je pouvais remonter le temps, la seule chose que je ferais différemment, ce serait de jeter mon téléphone à la poubelle. Je le jetterais tout simplement, ce téléphone m’a causé tellement d’ennuis. Mais je ne regrette rien. Je ne ressens aucun remords », explique-t-elle.

Avant d’ajouter :

« J’ai un travail, une maison, un mec sympa, de bons amis, une bonne famille ».

Le ton est donné !