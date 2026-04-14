Elle tente d'expulser son fils de 32 ans, il... l'asperge d'essence et brûle la maison

Un trentenaire a aspergé sa mère d'essence et mis le feu au logement familial, car il était mécontent d'en être… expulsé.

Le phénomène des « Tanguy », ces grands enfants qui continuent d'habiter chez leurs parents, pour diverses raisons, après leur trentième anniversaire, donne souvent lieu à des situations familiales cocasses.

Tenant leur surnom du célèbre film éponyme d'Étienne Chatilliez, sorti en 2001, ces fameux trentenaires, qui éprouvent les pires difficultés à couper le cordon, vivent en effet un drôle de quotidien, marqué par une forme de colocation et de promiscuité inattendues. Mais ce genre de cohabitation forcée n'est pas toujours une sinécure, notamment pour les parents qui ont passé l'âge de materner leurs enfants devenus adultes. Le risque de voir les relations s'envenimer et devenir toxiques devient, alors, bien réel.

Ces conflits peuvent parfois même virer au drame, comme dans le Tennessee (États-Unis), où un homme a récemment brûlé la maison de sa mère, qui voulait le mettre à la porte.

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Sa mère tente de le mettre à la porte, il l'asperge d'essence et met le feu à sa maison

La scène dramatique a eu lieu le 9 avril dernier dans la ville de Jonesborough, située à environ 400 km à l'ouest de Nashville.

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Appelés en urgence par une femme, dont la maison était ravagée par les flammes, la police du comté de Washington est tombée des nues en découvrant le fin mot de l'histoire. Après avoir pris en charge la victime, aspergée d'essence, les forces de l'ordre ont ainsi appris, de sa bouche, que le pyromane n'était autre que son... fils de 32 ans, qu'elle venait d'expulser du domicile familial.

Vivant aux crochets de sa mère qui n'en pouvait plus de l'entretenir, l'homme n'a pas supporté que cette dernière le chasse de la maison. Furieux, il a d'abord quitté les lieux avant d'y revenir, muni d'un bidon d'essence, avec la ferme intention de se venger. L'individu a alors aspergé sa mère avec le liquide inflammable, puis a incendié la bâtisse, partie en fumée.

Brûlée au bras, la victime, profondément choquée, a été transportée vers l'hôpital le plus proche. Son fils a été arrêté dans la foulée, alors qu'il admirait l'incendie depuis un champ voisin. Mis en examen pour « tentative de meurtre » et « incendie criminel aggravé », le suspect a finalement été placé en détention sans caution.

Il connaîtra son sort lors d'une audience prévue le 23 avril prochain.