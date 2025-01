Elle tombe amoureuse d'un bédouin et abandonne tout pour vivre avec lui dans une grotte

Par amour, Natalie Snider, une Américaine de 42 ans, n’a pas hésité à abandonner son mode de vie pour vivre dans une grotte située au beau milieu du désert en Jordanie.

Natalie Snider est ce qu’on appelle une globe-trotteuse. Il faut dire que cette Américaine âgée de 42 ans a longtemps exercé le métier de guide touristique. Une profession qui l’a amenée à voyager aux quatre coins de la planète.

Sa vie a changé du jour au lendemain lorsque cette dernière s’est rendue à Pétra, un site archéologique situé dans le désert sud-ouest jordanien.

Crédit Photo : Shutterstock

Alors qu’elle explorait les lieux, la quadragénaire a capturé une photo d'un homme sur un cheval et l’a partagée sur sa page Instagram. Un peu plus tard, un certain Feras Boudin, 32 ans, a commenté la publication et a indiqué qu’il était l’homme sur la photo.

Comme le précise le tabloïd Daily Star, Feras Boudin est un bédouin de la tribu de Feras. Il a envoyé un message à Natalie, et ces deux-là ont commencé à nouer une amitié en ligne.

«Feras m'a alors dit de venir lui rendre visite, et c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours été passionnée et intéressée par l'archéologie au Moyen-Orient», se souvient Natalie auprès de nos confrères britanniques.

C’est dans ce contexte que les deux amis sont tombés amoureux. Très éprise de son compagnon, Natalie a pris une décision radicale : celle de vivre avec lui dans le désert.

Crédit Photo : Natalie Snider

Elle abandonne son mode de vie pour vivre dans une…grotte

Aujourd’hui, celle qui vivait auparavant en Nouvelle-Zélande habite dans une grotte. Sa masure pas comme les autres est composée de plusieurs pièces : deux chambres, un petit débarras et un coin toilette avec robinet.

Natalie s’est rapidement adaptée à son nouvel environnement. Selon ses dires, la grotte abrite 42 autres familles et couples.

Crédit Photo : Natalie Snider

«C’est une communauté très soudée, où tout le monde se retrouve (…) J’ai voyagé dans le monde entier et j’ai toujours été un esprit libre. Mais c’est probablement l’endroit où je me suis le plus ancrée et où je me suis le plus engagée », a-t-elle indiqué.

La grotte, située à seulement 15 minutes de route de la ville, permet d’accéder facilement aux produits de première nécessité.

Crédit Photo : Natalie Snider

«J'ai vécu là toute ma vie, tout comme mes grands-parents et plusieurs générations de ma famille. Je l'aime et je ne veux pas la quitter. Je préfère le mode de vie dans les grottes. Le gouvernement nous a offert un terrain, une maison et d'autres choses gratuitement si nous partions, mais nous avons toujours refusé et nous continuerons à le faire», a confié Feras à propos de sa maison unique.

Pour le couple, l'un des meilleurs aspects de l'habitat troglodytique est le calme et la sérénité, avec une vue panoramique sur le désert jordanien.

Une chose est sûre : Natalie ne regrette pas son choix. Elle vient de créer une entreprise qui propose des excursions en Jordanie et des expériences authentiques.

«La vie à Petra est très rythmée, du lever du soleil jusqu'à tard dans la nuit, avec toujours quelque chose qui se passe et quelque chose à faire (…) Dans les grottes, la vie est simple mais profondément connectée. Partager les repas, les histoires et même le silence avec les Bédouins, c'est comme se sentir chez soi. Je n'ai jamais connu une telle communauté auparavant», a-t-elle détaillé.

Crédit Photo : Natalie Snider

En hiver, le couple prend ses quartiers dans une auberge du village et retourne dans la grotte quand il fait plus chaud.