En couple depuis 8 ans, ils ne vivent pas ensemble et leur relation se porte à merveille

Un couple d'Américains s'est récemment confié sur sa conception des relations amoureuses. Un exemple atypique.

Faire chambre à part ou vivre séparément, des habitudes qui restent minoritaires au sein des couples.

Or, de plus en plus d'hommes et de femmes se laissent séduire par cette option, qui permet à chacun de profiter d'une certaine liberté.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Ils s'aiment depuis 8 ans, mais ne vivent pas ensemble

C'est notamment le cas d'Alexandra Saville, une Américaine qui ne vit pas avec son compagnon, dont elle partage pourtant la vie depuis 8 ans.

Un mode de vie atypique sur lequel elle s'est confiée.

« À bien des égards, ce mode de vie est parfaitement logique pour moi. Je n'ai pas toujours suivi les voies traditionnelles et j'ai des convictions progressistes. Le mariage n'a jamais été une nécessité pour moi ; je n'ai jamais voulu avoir d'enfants. L'indépendance au sein d'une relation a toujours été une priorité pour moi. Pourtant, cette façon de vivre une relation m'a toujours surprise. Je pensais que je finirais par vivre avec un partenaire. C'était l'étape traditionnelle que je pensais franchir un jour (...) En fait, dans mes relations précédentes, c'était une étape que non seulement j'acceptais, mais que je pensais vouloir franchir. », explique Alexandra sur le site Business Insider.

« À chaque renouvellement de bail ou changement d'appartement, la question se pose : dois-je renouveler pour un ou deux ans ? Est-ce que nous déciderons alors que nous sommes prêts ? Pendant longtemps, il ne m'a pas semblé malhonnête de repousser l'échéance, de prétendre que j'en aurais envie un jour. Nous avions des raisons financières et logistiques de retarder l'échéance, mais lorsque nous avons franchi le cap des six, sept et huit ans, il est devenu évident que cette situation n'était plus le fruit des circonstances, mais que nous la préférions tous les deux. Nous apprécions tous deux notre propre espace et la possibilité d'avoir nos propres affaires sans trop de compromis », ajoute-t-elle.

Crédit photo : DR

« La société a évolué et il est de plus en plus courant d'avoir des relations qui s'écartent des schémas classiques. Mais il existe toujours des étapes qui montrent au monde extérieur qu'une dynamique est sérieuse et que des engagements ont été pris. Emménager ensemble est l'une des étapes les plus claires. Cela signifie quelque chose quand vous le faites, alors qu'est-ce que cela signifie quand vous ne le faites pas ? Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que je confondais ces étapes avec le progrès », poursuit Alexandra

Et de conclure : « Je ne peux pas dire que ça ne changera pas, mais je peux dire que j'ai cessé d'attendre que cela change. Il se peut que nous décidions un jour d'emménager ensemble, mais je sais maintenant que cela ne signifiera rien ».

Comme elle, de nombreuses personnes préfèrent désormais vivre une relation épanouie, sans habiter avec leur partenaire, assumant totalement ce mode de vie.