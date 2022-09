Dormir séparément, la recette d'un couple épanoui ? Une femme témoigne sur cette pratique taboue

Contrairement aux idées reçues, faire chambre à part quand on est en couple ne rime pas forcément avec rupture. Et ce n’est pas ce couple marié qui oserait dire l’inverse.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, un couple peut très bien s’aimer et dormir séparément. Selon certains experts, cette pratique serait même la clé d’une relation épanouie.

C’est en tout cas ce qu’affirment ces deux époux dans un témoignage publié sur le site Sympa : «Mon mari et moi vivons ensemble depuis huit ans, et nous dormons dans des chambres séparées». À travers leur expérience, ils espèrent briser les tabous et balayer les stéréotypes sur les «divorcés du sommeil».

Crédit Photo : Istock

Une pratique salvatrice

Les deux tourtereaux ont commencé à faire chambre à part pour préserver leur confort et améliorer la qualité de leur sommeil. En effet, la jeune femme avait tendance à bouger et à respirer lourdement, et les ronflements de son compagnon lui faisaient vivre un cauchemar.

Crédit Photo : Sympa

«Mon copain s’est souvenu de toutes nos querelles causées de son manque de sommeil : il ronflait, je le réveillais et alors il ne dormait pas assez et était en colère. Parfois, c’était moi qui ronflais, il me réveillait et je ne réussissais plus à me rendormir(…) Une fois, en plein dans mon rêve, j’ai enfoncé mon doigt directement dans l’œil de mon petit ami», peut-on lire dans le témoignage.

Très vite, les époux ont compris que leurs habitudes de sommeil étaient complètement différentes : heure du coucher, durée du sommeil, levers incessants, réveil.

Crédit Photo : Istock

«Mon copain devait être au travail vers 9h. Il était donc extrêmement important qu’il dorme suffisamment. Cependant, en raison des problèmes associés au fait de partager la même chambre, chacun de nous ne dormait pas plus de 6-7 heures. En conséquence, lui et moi sommes devenus plus irritables, fatigués et nerveux», explique la jeune femme.

C’est dans ce contexte que le couple a décidé de faire chambre à part. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce choix a transformé le quotidien des amoureux : «Nos querelles se sont très rapidement réduites (…) et nous sommes tous les deux devenus plus calmes. De plus, nous avons commencé à être plus efficaces au travail (…)».

Sans surprise, cette décision a étonné les amis et la famille du couple : «Ils se sont divisés en 2 camps. Les premiers ont réagi avec scepticisme à ce fait et ont déclaré qu’il serait difficile pour eux de s’endormir sans embrasser leur âme sœur la nuit».

Ceux et celles qui ont approuvé ce mode de vie ont laissé sous-entendre qu’ils aimeraient essayer. Vous l’ignorez peut-être, mais le fait de dormir séparément est courant chez les célébrités. C’est notamment le cas de George et Amal Clooney. La raison ? Les ronflements de l’acteur empêcheraient l’avocate de dormir paisiblement.