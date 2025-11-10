En trouple avec une mère et sa fille, un Youtubeur fait une annonce qui dégoûte ses fans

En trouple avec une mère et sa fille, un célèbre Youtubeur américain a révélé que ses deux «compagnes» étaient enceintes de… lui.

Nick Yardy, de son vrai nom Nicholas Hunter, est un Youtubeur américain âgé de 29 ans. Le vidéaste est connu pour former un trouple avec une mère et sa… fille. Sans réelle surprise, cette relation pour le moins atypique en surprend plus d’un.

En février dernier, l’influenceur aux millions d’abonnés a une nouvelle fois fait parler de lui pour une raison choquante.

Sur ses réseaux sociaux, le créateur de contenu à succès a annoncé qu’il allait être papa deux fois.

Crédit Photo : Nick Yardy

Il met enceintes la mère et la fille…

Sur sa publication, le jeune homme a révélé que ses deux « compagnes », Jade, un mannequin de 22 ans, et sa belle-mère Dani, 44 ans, étaient toutes les deux enceintes de lui. Cette révélation n’est pas passée inaperçue auprès des internautes, et a suscité du dégoût et déchaîné les passions.

Face à cette vague de réactions négatives, Nick Yardy a remis l’huile sur le feu. Le 8 mars dernier, celui-ci a publié une vidéo dévoilant la gender reveal party, une fête au cours de laquelle les futurs parents révèlent le sexe du bébé.

Sur ces images, on voit le trouple célébrer cet évènement avec leurs proches et leurs amis. Dans une interview accordée au Mirror, le trio non conventionnel a annoncé qu’il attendait une fille et un garçon.

…et fait une annonce choquante

Cette révélation est devenue vraie sur la toile. De nombreux médias ont relayé cette histoire décrite comme scandaleuse. Contre toute attente, Nick a surpris ses fans en avouant toute la vérité dans les colonnes du Daily Mail.

Auprès du média, le vingtenaire a raconté que toute cette histoire était complètement fausse. Si le Youtubeur sort bel et bien avec la mère et la fille, il assure que ces dernières n’ont jamais attendu d’enfants. Il s’agissait d’une mise en scène.

Crédit Photo : Nick Yardy

« Il n’y a pas de bébés. C’est juste une blague. Ce n’est pas réel », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Les gens qui me suivent recherchent simplement du divertissement et je ne pense pas qu’ils y croient vraiment ».

Un trouple complice

Au cours de cette entrevue, Nick a insisté sur un point qui lui tient à coeur : sa relation amoureuse avec Jade et sa mère Dani est authentique. Ce natif du sud de la Floride affirme être en couple avec elles depuis près de deux ans.

« Elles sont en fait mère et fille, et notre relation est réelle. C'est juste qu'elles ne sont pas enceintes. Du moins, pas encore », a-t-il poursuivi.

Selon ses dires, Jade travaille comme mannequin et créatrice de contenu. Dani, quant à elle, est une coach de vie. Elle publie aussi du contenu sur les réseaux sociaux.

Les deux femmes ont refusé de dévoiler leur nom de famille, mais continuent de partager des photos de leurs prétendues « grossesses » en ligne, même si cela fait des mois que Nick a vendu la mèche.