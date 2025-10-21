Elle simule sa grossesse et son accouchement, présente son «bébé» et tout le monde tombe dans le panneau... même son petit-ami

Kira Cousins et sa poupée reborn

Kira Cousins, une Écossaise de 23 ans, a fait couler beaucoup d’encre après avoir simulé une grossesse et un accouchement pour convaincre son partenaire et son entourage qu’elle était enceinte.

Ce qui devait être un heureux événement s’est transformé en mascarade. Début octobre, Kira Cousins, une Écossaise de 23 ans, a annoncé sur son compte Tiktok la naissance de sa fille Bonnie-Leigh Joyce.

Pour accompagner cette heureuse nouvelle, la maman a dévoilé des clichés de son nourrisson. Le hic ? Le nouveau-né est en réalité une poupée reborn : un bébé artificiel ultra-réaliste, dont le prix avoisine les 2000 euros, rapporte The Daily Mirror.

Kira CousinsCrédit Photo : Facebook

Pendant neuf mois, la jeune femme a réussi à simuler sa grossesse grâce à un faux ventre rond pour convaincre sa famille et son petit ami Jamie qu’elle était enceinte. Selon nos confrères, la principale concernée a assuré que le père de sa progéniture était mort.

Tout au long de cette période, la vingtenaire a donné des nouvelles de sa grossesse sur les réseaux sociaux : photos de son baby bump, captures d’écran des échographies, ainsi que des vidéos montrant le nourrisson donner des coups de pieds.

Ses amis lui ont organisé une « gender reveal party » (une fête pour révéler le genre de l’enfant, ndlr).

Kira Cousins pendant sa gender reveal partyCrédit Photo : Naeve McRoberts / TikTok

Une supercherie bien ficelée

Ces derniers mois, Kira a partagé des détails sur ses rendez-vous à l’hôpital. Anxieuse, elle a révélé que les examens prénataux avaient révélé une malformation cardiaque.

Ce n’est pas tout ! Son entourage lui a offert des cadeaux, comme des vêtements pour le bébé et une poussette d’une valeur de 1150 euros.

Le 10 octobre 2025, la jeune femme a fait semblant d’accoucher seule, au milieu de la nuit. Le lendemain, celle-ci a dévoilé des photos d’elle quittant la clinique avec sa fille.

La poupée rebornCrédit Photo : Facebook

La supercherie a pris fin lorsque la mère de Kira a découvert la vérité. Cette dernière a en effet trouvé sa « petite-fille » cachée dans la chambre de la jeune femme. C’est dans ce contexte qu’elle s’est rendue compte qu’il s’agissait d’une poupée.

Et pour cause : la petite Bonnie-Leigh Joyce ne bougeait pas, ne pleurait pas et personne n’était autorisé à la tenir dans ses bras.

Naeve McRoberts, la cousine de Kira, a dévoilé le pot aux roses sur TikTok.

« Tout le monde a cru Kira. Elle a révélé le sexe de son bébé, elle a publié des photos de l’écographie (…) Elle m’a envoyé un SMS pour me dire que son enfant était né. Nous étions tous si heureux », a-t-elle indiqué.

@neavemcrobert

❌❌KIRA COUSINS AND BONNIE-LEIGH❌❌

♬ original sound - NeaveMcrobert

Des internautes choqués

Mise au pied du mur, Kira a supprimé tous ses réseaux sociaux et serait partie vivre chez son père. La publication de Naeve McRoberts est devenue virale depuis sa mise en ligne, cumulant plus de trois millions de vues.

Dans la session commentaires, des milliers d’internautes se demandent comment la supercherie a pu fonctionner aussi longtemps.

Une personne a écrit :

« Personne ne s'est demandé pourquoi le bébé ne faisait aucun bruit ? ».

La poupée rebornCrédit Photo : Facebook

Une autre a commenté :

« Elle est allée si loin. C'est complètement fou ».

Une troisième a indiqué :

« Personne n'a remarqué que le bébé avait constamment la même expression faciale ? ».

La « maman » s’explique

Silencieuse depuis le début de cette affaire, Kira a décidé de prendre la parole. Hier, elle a publié une vidéo TikTok - aujourd’hui supprimée - où elle revient sur ce qu’il s’est passé.

« Je me tenais à l’écart de tout le monde, je me suis enfermée dans ma bulle et je ne voulais personne autour de moi », explique-t-elle.

Face aux interrogations de sa famille, la jeune femme promet qu’elle expliquera son geste quand elle « sera prête ».

La poupée rebornCrédit Photo : Facebook

Alors que cette histoire déchaîne les passions, une amie proche de la famille de Kira a témoigné anonymement dans la presse. Elle accuse la principale intéressée d’être une « menteuse en série ».

« Je la connais depuis dix ans et a elle a menti sur toutes sortes de sujets ».

Le ton est donné !

Source : Mirror
