“C'est tabou” : selon une étude, voici le sujet qui peut détruire un couple en période de fêtes de fin d'année

Existe-t-il vraiment des sujets qu’il vaudrait mieux éviter en couple ? Selon une étude, la réponse est oui et voici lequel.

Lorsque l’on pense à une vie à deux saine, stable et durable, on imagine forcément la possibilité de pouvoir communiquer sans filtre et de pouvoir tout se dire. Toutefois, il existe, selon une récente étude, un sujet encore tabou, qu’il ne vaudrait mieux pas évoquer en période de fêtes.

Alors que l’on sait que la difficulté numéro une rencontrée par les couples est la confiance et la communication, selon une étude Coopleo.care, en seconde position, on retrouve une mauvaise répartition des tâches ménagères. Pourtant, aucun de ces deux sujets ne peut créer de conflits en période de fêtes de fin d’année.



Le sujet à éviter avant Noël

Selon une étude Ipsos réalisée pour XTB auprès de 1000 Français en couple, plus d’1 couple sur 2 a déjà connu des désaccords liés à l’épargne ou à l’investissement. Oui, vous avez bien lu. On apprend donc que “57% des couples français se sont déjà disputés à propos d’épargne ou d’investissement” mais aussi que “66% des Français en couple discutent régulièrement d’épargne avec leur partenaire. Mais 10% n’évoquent jamais ce sujet, preuve que l’argent reste un tabou.”

Alors, comment font-ils pour gérer leur argent ? “38% se tournent vers un conseiller bancaire ou patrimonial, tandis que 19% en discutent avec leurs amis.” Un constat surprenant ! À l’approche des fêtes de fin d’année, la question du budget des cadeaux peut donc être un sujet de discordes.

Pourquoi faut-il parler d'argent en couple ?

L’étude révèle ainsi que l’argent est loin d’être un sujet neutre : 13% des Français déclarent même se disputer “souvent” ou “toujours” sur le sujet.

Pourtant, selon la thérapeute de couple Alice Piat, interrogée par Psychologies Magazine, “il s’agit pourtant d’un sujet qui doit être évoqué : c’est une question très importante, c’est un peu comme la religion, comme la politique, ce sont des sujets très tabous dans un couple, car c’est empreint de tradition, de possession, d’héritage, de position de chacun dans le couple”. Voilà qui est clair !