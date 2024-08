Voici les 5 comportements typiques pour reconnaître un Français en vacances à l'étranger

À l’étranger, les touristes français n’ont pas la meilleure réputation auprès des autochtones. Trop râleurs, trop radins et trop hautains, voici les comportements qui vous trahissent dès que vous mettez un pied hors de la France.

La France vient de le prouver : elle sait accueillir le monde entier sans se départir de son hospitalité. Comme l’a si bien dit Tony Estanguet, responsable de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Français sont “un peuple d’irréductibles râleurs” devenus “supporters déchaînés” le temps de deux semaines. Cette réputation nous colle à la peau jusqu’à l’étranger lorsque nous partons en vacances.

Si vous pensez parvenir à vous fondre dans la masse et vous adapter aux us et coutumes locales, sachez que les autochtones sauront vous reconnaître en tant que Français quoique vous fassiez. Car il y a certains comportements qui sont plus forts que nous et qui nous trahissent.

Crédit photo : iStock

Le Français ne donne pas de pourboire

Le premier signe qui montre que vous êtes Français, c’est votre réticence à filer… un pourboire. Non pas que vous soyez radins, cette pratique n’est juste pas assez ancrée dans notre culture puisque nous sommes habitués à payer la note avec les taxes incluses.

Selon un sondage réalisé par l’institut britannique YouGov, les Français ne sont que 34% à donner un pourboire au restaurant, contre 72% pour les Allemands, 55% pour les Britanniques ou encore 46% pour les Espagnols. Rassurez-vous car les Suédois (31%) et les Italiens (24%) font pire.

Le Français est nul en langues étrangères

Si le Français peut se vanter d’avoir un accent sexy pour certains, il brille rarement par sa maîtrise de la langue étrangère. Selon l'institut EF Education First, la France n’était classée que 26ème sur 35 pays européens pour sa maîtrise de l’anglais. Ce niveau médiocre s’explique notamment par la fierté du Français avec la langue de Molière qu’il considère comme la plus belle du monde. Il ne fait donc pas autant d’efforts pour en apprendre une autre.

Crédit photo : iStock

Le Français est un râleur professionnel !

Pas content ?! Triplé ! Selon une étude, les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Un trait de caractère facilement reconnaissable à l’étranger, surtout lorsqu’il s’agit de gastronomie. Ce côté râleur est bien souvent associé à la condescendance française, convaincue que le Français a le meilleur goût pour les bonnes choses, l’amenant à être très critique avec tout ce qui ne correspond pas à ses standards. Dans un article, une journaliste de la BBC expliquait que se plaindre était la meilleure stratégie pour amorcer la conversation avec un Français. Et encore, on ne parle pas que de la météo.

Le Français ne respecte pas les règles

Dans la rue, il serait aussi facile de reconnaître un Français. Par exemple, il n’hésitera jamais à traverser au feu rouge. Les Français partent du principe que les feux sont pour les voitures et que les piétons sont prioritaires partout. En 2017, une étude avait conclu que dans 41,9% des cas, le Français traverse au feu rouge, contrairement aux Japonais qui ne sont que 2,1% à se risquer à une telle traversée.

Crédit photo : iStock

Par ailleurs, le Français n’aime pas attendre et a cultivé l’art de… couper les files d’attente. Que ce soit dans un restaurant, un supermarché ou une exposition, le Français tentera toujours de trouver une astuce créative pour réduire son temps d’attente.

Le Français est exigeant au restaurant

Venant du pays de la gastronomie, le Français veut retrouver les mêmes codes de la restauration ailleurs dans le monde. Il est donc un client très difficile à l’étranger, notamment avec le pain, parfois tarifé sans être annoncé, qui ne sera jamais à son goût. Quant à la carafe d’eau, le Français demandera toujours l’eau du robinet afin de l’avoir aussi gratuitement. Le Français a toujours le sentiment qu’il se fera escroquer.

Crédit photo : iStock

Il existe encore plein d’autres signes trahissant votre nationalité française, parfois négatifs et d’autres plus positifs. Par exemple, le Français est considéré comme un grand romantique et son aisance pour délivrer le “french kiss” peut parfois perturber l’autochtone. Par ailleurs, son goût pour la culture l’amène souvent à visiter des musées, le rendant encore plus imbuvable quand il veut étaler sa culture.