Cette femme de 54 ans trouve les hommes de son âge ennuyeux et succombe aux charmes d'un jeune

Du haut de ses 54 ans, cette mère de famille a épousé un homme de 21 ans de moins qu’elle. Depuis, elle a l’impression d’avoir gagné à la loterie tant elle est heureuse et épanouie.

Michelle Rinella est une mère de famille américaine âgée de 54 ans. Cette dernière a fait parler d’elle dans les médias pour une raison précise : son histoire d’amour avec un homme plus jeune qu’elle.

Tout commence en 2019 lorsque Michelle décide de s’inscrire sur un site de rencontres après son divorce avec le père de ses quatre enfants. À l’époque, elle reçoit et ignore de nombreux messages de la part d’utilisateurs âgés d’une vingtaine d’années. À sa plus grande surprise, elle succombe au charme d’un certain Brandon Graham, un jeune homme de 21 ans de moins qu’elle.

«Il m’a envoyé un message. Je l’ai ouvert je me suis dit : "Encore un jeune de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à m'envoyer des messages ? (…) Puis, j’ai regardé sa photo et je me suis dit qu’un petit bonjour ne ferait pas de mal», raconte la quinquagénaire dans les colonnes du Daily Mail.

Avant d’ajouter : «Je lui ai envoyé un message disant "Quel âge as-tu ?" et il m'a répondu "Assez vieux pour te rendre heureuse". Il avait raison».

Michelle et Brandon ont ressenti une attirance immédiate lors de leur premier rendez-vous : «Ensuite, il y a eu cette attirance émotionnelle. Il a montré un niveau de vulnérabilité auquel je n’étais pas habituée. Les hommes plus âgés sont plus rigides et n'ont besoin de rien dans une relation».

Le couple se moque du regard des autres

Malgré ses réticences concernant l’écart d’âge, Michelle décide de se mettre en couple avec le jeune homme, qui travaille comme chauffeur livreur. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne s’attendait pas à vivre sa plus belle histoire d’amour avec lui. C'est simple : elle a l'impression d'avoir gagné à la loterie.

Le couple s’est dit oui pour la vie en 2021 : «Notre relation fonctionne grâce à la différence d’âge, cela crée de la passion (…) Brandon est jeune, en forme, beau, dynamique et amusant. Je ne trouvais pas cela chez les hommes de 50 ans (…) Sortir avec Brandon a été une bouffée d'air frais. Il y avait vraiment plus d’excitation», explique Michelle.

Sans réelle surprise, les époux sont confrontés au regard des autres. Mais les deux tourtereaux se moquent des critiques et autres remarques : «L’autre partie de la passion, c’est de savoir que les gens peuvent nous juger. Cela nous donne envie de nous battre pour notre relation».

Depuis leur mariage, Michelle et Brandon sont sur un petit nuage. Ils profitent de chaque instant ensemble. Bien qu'elle s'inquiète de ce que l'avenir leur réserve dans 20 ans, Michelle essaie de vivre le moment présent.

