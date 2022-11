Voici l'écart d'âge idéal qui garantit un couple solide, selon des scientifiques

Au moment où vous commencez à fréquenter une nouvelle personne, vous tenez probablement compte d'un grand nombre d'éléments pour déterminer les compatibilités, comme les valeurs, l'attirance, la personnalité et les intérêts. Mais il y a une chose que vous n'avez peut-être pas prise en considération et qui vaut la peine que vous y réfléchissiez : votre écart d'âge.

Crédit : monkeybusinessimages / iStock

S'il est vrai qu'un écart d'âge de 10 ans ou plus dans une relation peut augmenter vos chances d'avoir des problèmes conjugaux, existe-t-il un écart d'âge idéal pour vous mettre sur la voie du succès en matière de relations ? Selon la science, la différence parfaite dans un couple afin d’augmenter les chances que l’amour soit éternel est bien plus petite que ce vous pensez certainement.

Que vous soyez encore sur le marché ou que vous ayez déjà trouvé l'élu(e) de votre cœur, vous savez probablement déjà qu'il n'existe pas de recette exacte pour une relation réussie. Une relation heureuse et saine est dictée par les personnes qui la composent, et de nombreux facteurs contribuent à son succès à long terme. Nous savons tous que les meilleures choses de la vie ne viennent pas sans un peu de concessions, et l'amour ne fait pas exception à cette règle.

La recette d'un couple qui dure

Selon une étude publiée récemment dans la prestigieuse revue spécialisée américaine Journal of Population Economics, la satisfaction conjugale diminue de manière plus significative chez les couples dont l'écart d'âge est plus important que chez les couples d'âge similaire. Les amoureux dont la différence d'âge est de zéro à trois ans sont plus satisfaits que ceux dont l'écart est de quatre à six ans. De même, les couples présentant un écart de quatre à six ans étaient plus satisfaits que ceux présentant un écart de sept ans et plus. En gros, la satisfaction conjugale diminue à mesure que la différence d'âge augmente.

Une théorie soutenue par les preuves fournies dans l'étude est que les couples d'âge différent sont moins résistants aux chocs négatifs dans la relation, y compris les difficultés économiques et la maladie. D’autres facteurs liés au cycle de vie, notamment les enfants et la retraite, ont été mentionnés. En moyenne, les hommes et les femmes affichent des niveaux de satisfaction conjugale plus élevés lorsqu'ils sont mariés à des partenaires plus jeunes que lorsqu'ils sont mariés à des partenaires plus âgés, quel que soit l'écart d'âge. Toutefois, cette satisfaction initiale plus élevée semble se dissiper après six à dix ans de mariage.

Crédit : gorodenkoff / iStock

Plus la différence d'âge est grande, plus le couple est fragile

Évidemment, cette étude basée sur des statistiques précises avait pour objectif d'identifier et d'analyser les modèles de relations, et non de les créer. De plus, la taille de l'échantillon était relativement petite, avec seulement 3 374 couples étudiés sur près de 8 milliards de personnes sur notre planète. D’autant plus que l’on sait que dans la vie, il y a toujours des exceptions à la règle.

En revanche, des recherches comme celles-ci ne font que légitimer l'idée que l’écart d'âge dans les couples peut aussi correspondre à des différences significatives dans les centres d’intérêt, le mode de vie, les objectifs personnels et même les attentes à long terme des partenaires. Le bonheur des couples présentant diverses différences d'âge a fait l'objet de plusieurs études au fil des ans, et les résultats varient considérablement en fonction de facteurs extérieurs difficiles à prendre en compte.

Mais une chose est sûre, pour que cela fonctionne, il faut avoir suffisamment de points communs pour créer des liens, suffisamment de différences pour apprendre l'un de l'autre et des points de vue similaires sur le couple. Cela ne veut pas dire que vous devez ignorer une personne avec laquelle vous sentez un potentiel lien parce qu'elle a quatre, sept ou dix ans de plus que vous, mais si vous avez des difficultés à vous connecter sur des intérêts communs dans votre relation et que vous avez un écart d'âge considérable, il faudrait prendre le temps d’examiner si cela aura un impact négatif sur votre future relation.